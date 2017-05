La lliga torna a ser groga

Cinc anys ha hagut d'esperar l'afició de l'Atlètic Terrassa per veure la tradicional imatge dels seus jugadors llançant-se a la bassa del club per celebrar un títol de lliga. L'equip més llorejat de la història de la divisió d'honor va alçar ahir, a Can Salas, el 21è títol de la seva història i trenca així una sequera que durava des del 2012, quan aquell Atlètic dirigit per Roger Pallarols va assolir la quarta lliga consecutiva. Entremig, l'afició groga només ha pogut celebrar una copa del Rei guanyada, precisament, a les mateixes instal·lacions terrassenques on ahir l'Atlètic, amb gols de Santi Ibañez i Marc Boltó, va vèncer el seu etern rival, l'Egara. El paper protagonista, però, va ser del porter terrassenc Marc Calzada, heroi i un dels noms més cantats durant la llarga celebració. Tot i la seva joventut, Calzada ja té una llarga llista de doctorats en grans cites de l'hoquei sobre herba. Ahir, una darrera aturada estratosfèrica en el novè penal córner egarenc va ser decisiva per fer el seu Atlètic campió de lliga.

No va començar molt bé el partit per als interessos del conjunt local, que va veure com Pau Quemada, el màxim exponent de l'Egara en atac, estavellava el primer penal córner del matx al travesser. La resposta terrassenca, però, va ser immediata i Santi Ibañez, a les acaballes del primer període, desviava un llançament de Roc Oliva des de la frontal de l'àrea per fer l'1-0. Totes les indicacions egarenques en el primer descans del matx se'n van anar en orris només de començar el segon quart perquè Marc Boltó va fer el 2-0 gairebé després del servei inicial. El jove jugador terrassenc va saber resoldre una jugada embolicada dins l'àrea i va donar un baló d'oxigen a l'Atlètic per afrontar la resta de partit amb tranquil·litat.

El partit era un anar i venir, però qui materialitzava les ocasions era l'Atlètic que, a més, defensava amb solidesa les escomeses ratllades. De fet, els grocs van aconseguir rebutjar els llançaments de penal córner de Pau Quemada, que va topar amb un Calzada estel·lar i amb un Jordi Carrera, l'encarregat d'alçar el títol, que va aparèixer un parell de cops al pal llarg per rebutjar la canonada del davanter egarenc.

En el tercer període, l'asfixiant ritme inicial va baixar i l'Egara, necessitat de gols, va estirar-se. Qui va disposar de la millor ocasió, però, va ser el mateix Jordi Carrera, que no va enganxar bé la pilota en un penal córner. L'Atlètic se sentia còmode defensant l'avantatge i l'Egara no trobava el camí per retallar les distàncies.

Ho va aconseguir Pau Quemada, el màxim golejador de la lliga, del play-off i de la final a quatre, que va batre Calzada en el setè penal córner de l'Egara. Els rallats van posar setge a la porteria terrassenca i va tenir dues ocasions clares per empatar el matx. La pilota es va passejar a un pam de la línia de gol després d'una bona jugada de Lluís Mercadé i Quemada, amb dos penals córner més, no va saber superar un Marc Calzada que es va erigir en l'heroi d'una lliga que torna a ser groga.