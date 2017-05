El Catgas es guanya el dret a somniar

El Catgas la va fer grossa ahir a Santa Coloma. Com ja va passar fa uns mesos a la copa del Rei, el conjunt colomenc va superar l'Inter i es guanya el dret a somiar. El gol de Sepe en el tercer penal de la tanda va donar el primer punt del duel de quarts del play-off a un Catgas que dissabte vinent, a Madrid, tindrà la primera ocasió d'accedir a les semifinals.

Els colomencs van fer un partit magnífic, molt solidari en defensa i molt serè i fi quan la tensió era extrema. El locals van incomodar molt els astres madrilenys, que no es van trobar còmodes en cap moment sobre el parquet. Podrien haver-se avançat els dos conjunts, que van disposar d'ocasions per trencar el 0-0 amb què es va arribar en el descans. Prieto, el porter local, en va aturar un bon reguitzell dels madrilenys, que només van trobar el gol mitjançant Rivillos. La resposta posterior de Corvo, que va culminar una magnífica jugada col·lectiva, va conduir a la pròrroga. S'hauria pogut evitar un desenllaç en els penals, però els pals i la mala punteria dels dos equips ho van evitar. Aleshores, Corvo, Salgado i Sepe es van mostrar serens i confiats, van anotar els llançaments i van guanyar-se el dret a somniar contra un Inter que va veure com Rafael errava el primer xut.