La piconadora marinera

L'Atlètic Barceloneta i l'Astralpool Sabadell, els dos millors equips de la fase regular, han complert en les eliminatòries prèvies del play-off pel títol de lliga i a partir d'avui s'enfrontaran en la final, que es disputa al millor de tres partits. El primer assalt serà a la piscina de Sant Sebastià (20.45 h); el segon, dijous al Vallès, i el tercer, si calgués, es disputaria dissabte a Barcelona.

Els mariners afronten la cita amb la mateixa condició de favorits de les últimes temporades, en què han guanyat el títol amb solvència. Han encadenat onze campionats de lliga, deu dels quals els han guanyat pel sistema de play-off. L'altre, la temporada 2011/12, el van resoldre en la fase regular, ja que no hi va haver play-off a causa d'un calendari atapeït pel preolímpic i els Jocs Olímpics.

Els mariners han dominat les finals amb rotunditat. En vuit ocasions han guanyat per la via ràpida i només dues vegades han perdut un dels partits de l'eliminatòria final i, curiosament, el botxí ha estat el mateix: el CN Sabadell. El curs passat van haver de patir de valent fins al final, perquè els vallesans els van vèncer el primer partit, i en el tercer i definitiu van haver de remuntar un desavantatge de 4 a 7. Segurament una de les sèries més compromeses, encara que la diferència de potencial entre els dos equips era notable.

Fran Fernández és una de les veus més autoritzades per parlar de l'etapa daurada dels barcelonins. Ha estat present en deu dels onze títols i recorda que un dels més sentits va ser el del 2011 contra el rival el rival per antonomàsia: el CN Barcelona. “Havíem perdut dues copes i es deia que érem un rival vulnerable. Va ser una final molt costosa”, recorda el mariner. Amb tot, l'Atlètic Barceloneta va vèncer la sèrie final per 3 a 0 contra un bloc competitiu en el qual destacaven noms com els del porter Aguilar, a més dels de Sziranyi, Mallarach, Estrany i Esteller.

L'altra final que recorda Fran coincideix amb la que també van perdre un dels partits de la sèrie. Va ser el 2013 amb el Sabadell de Gabi Hernández, en una de les eliminatòries més intenses i polèmiques dels últims temps: “Ens va costar força i va ser molt exigent. Ja se sap que els equips de Gabi Hernàndez són molt batalladors.”

Les dificultats de l'última final i les ganes de tancar un nou curs amb el ple de títols estatals fa que els mariners afrontin la cita amb voluntat resolutiva. “El final de temporada se'ns està fent llarg després de quedar fora de la final a sis de la Champions. Tenim el deure de guanyar la lliga, i el precedent del curs passat en què ens van guanyar un partit. El Sabadell és un rival perillós quan juga amb fúria i agressivitat”, diu Fernández.