El Barça es vol consolidar a l'elit amb Tommy García

Avui, a les 19 hores, a la Teixonera, Pablo Tomás García, Tommy, serà presentat com a entrenador del primer equip de rugbi del FC Barcelona. El tècnic ja es va fer càrrec de l'equip blaugrana en el tram final d'aquesta temporada, en substitució de Stacy Duvenage, i el va ajudar a evitar el descens amb dues importants victòries, contra el Ciencias i el Cisneros, en quatre partits. García, que renovarà el seu contracte any a any, encapçalarà un projecte que, segons Paco Peña, el director esportiu de la secció de rugbi del Barça, tindrà una durada inicial de tres anys. “La idea és donar-li continuïtat amb l'objectiu final de consolidar l'equip en la divisió d'honor”, va assegurar ahir Peña a aquest diari. “Volem treballar, sobretot, amb gent de la casa, per bé que som conscients que haurem de buscar a fora els jugadors que marquin la diferència”, va afegir. Els recursos econòmics que el FC Barcelona destina a la seva secció de rugbi són menors dels que disposen els principals equips de la màxima categoria del rugbi estatal, per això la possibilitat de jugar el play-off pel títol es veu encara molt llunyana. “El nivell del rugbi ha pujat molt en la divisió d'honor i nosaltres, ara mateix, no podem seguir el ritme dels sis equips de dalt, que tenen pressupostos molt més alts. Ens hem d'organitzar i muntar una estructura sòlida de cara al futur”, explica Paco Peña. El director esportiu blaugrana reconeix, per altra banda, que el club dona suport a la seva secció i considera que ho continuarà fent en el futur: “Estan veient que el nostre esport creix exponencialment, fins i tot per sobre de la resta de seccions.”