Dumoulin fa d'Indurain

L'holandès Tom Dumoulin (Sunweb), va refermar ahir a Montefalco la bona imatge que va oferir diumenge a la pujada al Blockhaus amb una impressionant exhibició en una contrarellotge que va recordar les que feia Miguel Indurain en el Tour de França. Dumoulin no només va obtenir una victòria pletòrica, sinó que va enviar tots els seus rivals en la general –la majoria escaladors consumats– més enllà dels dos minuts. Nairo Quintana (Movistar) va ser el principal perjudicat, però no l'únic. El colombià va cedir gairebé tres minuts (2:53), és a 2:23 en la general, i això l'obligarà a atacar sense descans a les Dolomites, perquè l'última etapa, la de Milà, és una altra contrarellotge de 29,9 km.

L'exhibició de Dumoulin confirma que l'holandès ha saltat amb 26 anys de gran promesa a realitat. L'any passat ja va vestir la maglia rosa en el Giro i el 2015 es va quedar a les portes de conquerir la Vuelta. Una emboscada de l'Astanà el penúltim dia a la Sierra de Madrid el va deixar fora de combat després de fer-se valer durant pràcticament tres setmanes com si fos una gran estrella mundial.

Tot i que ahir sortia com a favorit, no preveia un triomf tan aclaparador: “No m'esperava aquesta diferència, la veritat.” Dumoulin, en un terreny no precisament planer i amb vent de costat, va anar millorant tots els temps de l'únic que li va fer ombra, Geraint Thomas (Sky), sense res a perdre després de l'accident de diumenge.

Vist amb perspectiva, Quintana no va fer una mala contrarellotge. Cap dels altres rivals directes va aconseguir superar-lo en la general. Amb tot, el Movistar ha d'estar preocupat pel rendiment de Dumoulin, ara mateix un colós sobre la bicicleta. Les diferències entre el colombià i Mollema (15 segons), Pinot (17) i Nibali (24) són mínimes, i la futura estratègia i el factor sorpresa seran elements tan decisius com les forces dels mateixos ciclistes, sobretot en la setmana final quan arribaran les etapes més salvatges.