Treball i talent per al triplet

L'equip femení del Rubí Cent Patins ha culminat un triplet històric que ha aconseguit en 32 dies de somni, en què ha guanyat la copa femenina, la lliga europea i la lliga elit estatal. Ho ha assolit en la primera temporada que es podia aconseguir ja que enguany s'ha disputat la primera edició de la competició europea. L'èxit ha estat espectacular per a unes jugadores i un tècnic, el txec Michal Simo, que han treballat molt i han mostrat el seu talent en cada competició. Pel que fa a la formació de l'equip femení, el president, Albert Margarit, explica: “Està format per gent que fa diversos anys que és al club; no totes s'han format al planter, potser són la meitat, i la resta han vingut d'altres clubs de Catalunya. Aquest any teníem el reforç d'una jugadora que tornava a casa després d'haver estat un temps jugant en un equip de Madrid, i va venir una jugadora nord-americana a ajudar-nos en el segon tram de la temporada.”

El primer títol va ser el de la copa femenina, i també van guanyar un títol els nois. Tots dos equips van repetir el doblet que havien fet feia un any. A les instal·lacions de l'AE Sant Andreu, del 13 al 16 d'abril, el Cent Patins va superar el Panteras de Valladolid en la semifinal (4-3) i en la final va derrotar el Tres Cantos de Madrid (4-0). Dues setmanes després, del 28 al 30 d'abril, les vallesanes van debutar en la lliga europea a la localitat francesa de Ris-Orangis. El president del Cent Patins explica que eren una incògnita la competició i la majoria de rivals, però sabien que tenien un equip competitiu. Després d'una complicada fase de grups en què van ser segones, es van enfrontar en la semifinal al Valladolid i el van vèncer (2-1) en els penals, un contra el porter des del mig camp, i en la final es va imposar al conjunt amfitrió, Les Phénix, per 6-4.

El dissabte 6 de maig va començar la final de la lliga elit i novament el Cent Patins es va trobar el Valladolid. Va guanyar el primer dels tres partits previstos (2-3), i una setmana més tard, el dissabte 13, va tenir la primera ocasió per ser campió però va perdre a casa (2-3). El tercer partit i definitiu es va jugar el diumenge 14, va guanyar clarament (5-1), va aconseguir el títol i va completar el triplet.

Des del planter