La final més calenta

El segon assalt de la final al títol de lliga va ser encesa i el partit definitiu –aquest migdia (12.45 h) a la piscina de Sant Sebastià– es presenta d'allò més calent. “Sortim cremats, i els jugadors encara més. S'ha permès massa [amb referència a l'arbitratge]. Dissabte serà una guerra”, van ser les declaracions contundents del tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Chus Martín, després de l'ajustada derrota a Sabadell (13-12), que igualava l'eliminatòria.

El conjunt mariner no té cap intenció de cedir l'hegemonia en la lliga, en què aspira al dotzè títol consecutiu, però té clar que el rival no s'arronsarà. “El Sabadell ens està posant les coses molt difícils, ho està fent molt bé. Penso que estan arribant a molt bon to després de les semifinals i dijous van jugar com motos. El tercer partit serà duríssim”, hi afegia l'entrenador del Barceloneta. Al seu torn, el tècnic del CN Sabadell, Chava Gómez, subratllava el treball de motivació que havia exercit sobre els seus jugadors. “Intento que treguin tot el que porten dins. Tenen molta qualitat i hi ha alguns jugadors que de cap són més forts que altres, però el meu treball és aquest. Ens hem adonat que jugant amb passió i ganes de guanyar es pot aconseguir. Només els vaig demanar que competissin en la final, que ho donessin tot i penso que ho estan complint”, sentencia.