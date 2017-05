Adeu amb sabor europeu

La quarta plaça, assegurada. I, per tant, la classificació per jugar un altre any la copa EHF. Va ser el perfecte fi de festa –tot i que queda una darrera jornada per acabar la lliga Asobal– del Fraikin Granollers, que ahir va acomiadar a casa el tècnic Carles Viver, el porter Vicente Álamo i el central Àlvar Ferrer.

L'equip necessitava com a mínim un punt contra el solvent Naturhouse. I els jugadors vallesans van oferir als seus un triomf al Palau d'Esports de Granollers, que certifica sense dubtes la seva nova classificació per jugar a Europa. Va ser la millor i més emotiva manera de dir adeu als tres que se'n van. I va ser en un partit que va començar força igualat, amb l'empat a vuit gols en el minut 20. Va ser quan els catalans van trencar el matx amb un parcial de 4-0 (12-8) en tres minuts, amb l'aportació ofensiva clau d'Adrià Figueras, i va arribar al descans amb quatre gols d'avantatge (16-12).

Amb aquest marge, els de Carles Viver van afrontar una segona meitat en què el festival de Figueras –acumulava vuit gols en el descans– va tenir prolongació amb quatre gols més. Amb la col·laboració també d'Adrià Pérez (7 gols en total), els visitants no van tenir cap possibilitat.