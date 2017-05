Inesgotable campió

El campió de la lliga de waterpolo continua sent, com en els últims dotze anys, l'Atlètic Barceloneta, que ahir al migdia, a la piscina de Sant Sebastià, va fer caure el CN Sabadell en el tercer i decisiu duel de la final. El que havia passat dijous a Can Llong feia preveure una batalla a sang i fetge, i així va ser. L'arrencada dels dos equips ja va ser de gran intensitat, reprenent l'acció tal com l'havien deixat a Sabadell. Els visitants es van avançar en una acció d'Óscar Carrillo, però l'Atlètic va respondre amb gols de Roger Tahull i Martin Famera. Empesos també des de la graderia per una sorollosa afició vinguda del Vallès, els jugadors de Chava Gómez no van afluixar i van empatar dues vegades. Iván Gallego va signar el 2-2 i el madrileny Gonzalo López-Escribano, el 3-3, en l'acció següent al tercer gol del Barceloneta, obra de Marc Minguell. Abans del final del quart, però, Fran Fernández va fer el 4-3 que recordava a tothom que el campió era també el favorit en la final.

Tres minuts va trigar a moure's el marcador en el segon quart, fins que Iván Gallego, en una acció de força i valentia, tornava a empatar. Blai Mallarach, però, va posar el 5-4, el resultat amb el qual es va arribar al descans. L'agressivitat del Sabadell va fer que es quedés en inferioritat en molts moments, però el Barceloneta no ho va saber aprofitar per agafar avantatge. Als locals, a més, els van expulsar Marc Minguell en el minut 11 i, durant una estona, van semblar desconcertats.

Després de la represa, el CN Sabadell tornava a demostrar que vendria cara la seva derrota amb un gol de Gonzalo López Escribano, que empatava el partit a cinc. El jove Roger Tahull respondria de seguida per fer avançar l'Atlètic i, poc després, arribaria el moment clau del duel, quan Alberto Munárriz va fer el 7-5 tot i que el seu equip jugava en inferioritat. Per primera vegada hi havia una diferència de dos gols, i així es va arribar a l'últim acte.

El jugador més valuós de la lliga, Alberto Munárriz, va tornar a aparèixer a poc més de set minuts abans del final, per estampar un 8-5 que ja va ser inabastable per al Sabadell. L'equip de Chus Martín havia trencat, per fi, la ferma resistència d'un rival més que digne. Amb tot, els vallesans ho van intentar fins al final i van provocar que Dani López-Pinedo hagués de demostrar per què és el millor porter del campionat. En un desajustament defensiu, Cabanas va fer el 8-6, però Fran Fernández no va trigar a retornar la diferència de tres gols. Els últims quatre minuts es van viure amb menys intensitat que els 28 anteriors. El Barceloneta va navegar amb el vent a favor, esgotant les possessions i, tot i l'últim gol de López Escribano, va arribar sense problemes al final d'un partit que li dona el dotzè títol de lliga consecutiu.