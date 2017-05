Triomf del Barça amb 28 aturades de Gonzalo

Gonzalo Pérez de Vargas va ser el gran protagonista en el partit que el Barça Lassa va jugar a la pista de l'Anaitasuna. El porter blaugrana va fer 28 aturades amb una mitjana d'efectivitat per sobre del 50 per cent. L'Anaitasuna havia guanyat tots els seus partits a casa en la segona volta, però faltava per passar-hi el Barça, quatre anys invicte en competicions espanyoles. Els navarresos van aguantar la pressió blaugrana en el primer temps, però en l'inici del segon, els de Xavi Pascual van decantar definitivament el partit. Lazarov (7 gols), el més resolutiu, va liderar l'atac blaugrana.