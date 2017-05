Segon assalt sense color

L'Inter va fer pagar els plats trencats ahir al Catgas Energia Santa Coloma. Els madrilenys van atropellar sense miraments el conjunt colomenc i van forçar el tercer partit de l'eliminatòria de quarts de final del play-off pel títol de lliga. Avui (16.15 h, Esport3), al mateix escenari, els colomencs aspiren a canviar el guió esperat i a trencar la teoria que diu que el primer classificat de la lliga regular mai perd contra el vuitè en la primera eliminatòria del play-off.

Ja es va veure des d'un principi que el partit d'ahir seria molt complicat per al Catgas, que no va poder xutar a porteria fins ben entrat el primer temps. El setge madrileny a la porteria de Prieto, que va treure aigua del vaixell colomenc durant una bona estona, el va traduir en l'1-0 Ricardinho. Tot i les genialitats de l'astre portuguès, els madrilenys van abaixar el ritme de l'asfixiant pressió que havien imposat i el Catgas va poder sortir de la cova. Va recuperar els colors el conjunt visitant que va aconseguir veure de prop la porteria de Jesús Herrero. El porter madrileny, de fet, va haver d'intervenir més d'una vegada per impedir l'empat colomenc. Sobretot, en una rematada de volea de Dani Salgado que semblava definitiva abans que Herrero s'inventés una aturada estratosfèrica.

Quan millor ho estava passant el Catgas i quan es mastegava el gol visitant, les tornes van canviar sobtadament. Després d'un temps mort a 1:44 del descans, l'Inter va decidir el partit amb dues dianes de Carlos Ortiz. En un tancar i obrir d'ulls, el capità madrileny va fer el 2-0 i el 3-0 de manera pràcticament consecutiva. El primer va arribar en un contraatac en què Ricardinho va habilitar perfectament el tanca madrileny. I el segon, després d'un llançament de falta que Prieto no va saber rebutjar.

Ja feia molta pujada el camí per al Catgas que, a més, va veure com Rafael feia el quart només de començar el segon temps. Qualsevol consigna del vestidor ja no servia i el Catgas, mancat de forces i conscient que la gesta era impossible, va deixar-se anar. Óscar Redondo va intentar donar descans als jugadors més habituals mentre que l'Inter va acabar fent tres gols més gairebé a pler. Avui, la sort pot canviar en el tercer i definitiu assalt.