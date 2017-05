El Catgas cau amb el cap alt

El Catgas Energia Santa Coloma va acomiadar-se ahir de la temporada. El Movistar Inter, flamant campió d'Europa i el gran candidat a aixecar el títol de lliga, va haver de suar sang, però, per superar el conjunt colomenc. El comiat de la temporada, a més, suposa l'adeu definitiu de l'emblema Dani Salgado, que ahir es va posar la samarreta colomenca per última vegada, i d'algun dels seus companys que tampoc seguirà al club. Es preveu un estiu farcit de canvis a l'entitat que dirigeix Vicenç Garcia. Tot i perdre, ahir, el Catgas va oferir una bona imatge i l'equip va caure amb el cap ben alt.

I això que Ricardinho, com ja va passar en el segon assalt, va avançar-se quan no s'havia arribat ni al tercer minut. El xut llunyà amb què va batre Prieto, a més, va recordar molt el de dissabte. La resta de matx, però, va tenir un guió diferent. El Catgas va saber reaccionar bé al gol, va estirar les línies i va poder jugar de tu a tu al totpoderós Inter. Fins i tot, Dani Salgado i Maxi Rescia van tenir l'ocasió d'empatar però, com ja va passar dissabte, Jesús Herrero va estar extraordinari.

En el relat del segon assalt, l'Inter va trencar el partit abans del descans i ahir, després del 2-0 de Pola quan millor jugava el Catgas, semblava que la història podia ser similar però, lluny d'això el Catgas no es va desenganxar del partit. I això que Daniel va fer el tercer quan només quedaven nou minuts per finalitzar el temps reglamentari. Semblava que ho tenia tot perdut el Catgas però, amb Sepe exercint de porter jugador, el conjunt colomenc va reaccionar. En la primera opció amb atac de cinc, Javi Rodríguez va retallar distàncies i quan el Catgas atacava amb el cor, Maxi Rescia va fer el 3-2 (37') que cridava a l'esperança i posava la por al cos del flamant campió d'Europa. L'agressivitat colomenca, però, havia fet que el comptador de faltes pugés i quan els colomencs ho intentaven a la desesperada, van cometre la sisena falta, castigada amb un doble penal que va transformar Ricardinho. El Catgas acomiada el curs amb el cap alt.