Carmen Sánchez, progressió contínua

La velocista del FC Barcelona Carmen Sánchez (Mollet del Vallès, 1990) va ser una de les sensacions de la campanya de pista coberta i tot just encetada la temporada a l'aire lliure ja ha establert el rècord català de 400 m. Des que va decidir fer el salt de distància, de 200 al 400 m, la seva progressió ha estat meteòrica. En la campanya hivernal va pujar al tercer graó del podi en el campionat estatal de Salamanca amb un nou registre català (54.22) i tres mesos després, en l'encontre de la lliga espanyola a Manresa, ha batut també el de l'aire lliure, amb uns sorprenents 53.50. Amb aquesta marca esborra de la taula de rècords els 53.59 de la sabadellenca Montse Pujol, amb gairebé 39 anys de vigència (17/6/78). “Si tres o quatre mesos enrere m'haguessin dit que correria amb aquests registres no m'ho hauria cregut, però després dels entrenaments de les últimes setmanes ja no ha estat una sorpresa”, admet Luis Sevillano, el seu entrenador.

El salt de qualitat de la velocista vallesana ha provocat que amb el seu tècnic hagin fet un replantejament de la temporada. Aquest registre li obrirà les portes a diversos mítings i a partir d'ara seran molt més selectius en les seves aparicions. Un dels primers reptes serà guanyar-se una plaça en la selecció espanyola per al campionat d'Europa per equips (Lilla, 24 i 25 de juny) amb aspiracions de ser convocada no només en el relleu sinó fins i tot en la prova individual. Amb la seva actuació a la capital bagenca, Sánchez va contribuir a la victòria del FC Barcelona, que va certificar la seva classificació per al grup final al títol de lliga amb la tercera puntuació (458), rere el Playas de Castelló (514) i el València (484,5). També lluitaran amb els vuit millors clubs estatals l'AA Catalunya (352,5) i l'Avinent Manresa (322).