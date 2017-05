Una ascensió colossal

Només 26 hores va trigar Kilian Jornet a fer el cim de l'Everest (8.848 m) des del monestir de Rongbuk (5.100 m), l'últim nucli habitat abans d'arribar al camp base tibetà. L'atleta de muntanya cerdà va començar l'ascensió dissabte a les 10 de la nit, hora local (5h45 menys a Catalunya), i va fer cim 26 hores després per la ruta normal de la cara nord. La notícia no va transcendir fins dotze hores més tard, quan Jornet va arribar al camp base avançat (CBA), a 6.400 m. Eren les 12.15 h de dilluns, hora local, i en total feia 38 hores que Jornet havia iniciat la marxa.

El temps de 26 hores fins al cim no pot ser considerat un rècord –que era l'objectiu de cada una de les etapes del projecte Summits of my life– perquè no hi ha precedents d'una ascensió semblant. L'únic registre comparable seria el de 16h40 de Hans Kammerlanders entre el CBA i el cim, fet el 1996. Entre els mateixos punts, Jornet va trigar tres hores més (19h45), però amb l'afegit d'una aproximació de més de 20 km i 1.300 m de desnivell i la necessitat de dosificar-se per fer també aquesta distància de tornada. En qualsevol cas, la seva marca es convertirà en una referència per a aquells alpinistes que segur que intentaran emular l'atleta de muntanya cerdà. Potser no n'hi haurà gaires que ho provin, perquè fer d'una sola tirada gairebé 4.000 m de desnivell a més de 5.000 m d'altitud amb una aproximació de més de 20 km no és a l'abast de tothom, però aquells que sí que ho facin no ho tindran fàcil per superar-lo.

I és que el temps de 26 hores entre Rongbuk i el cim de l'Everest és d'un calibre gairebé marcià, i més encara si es té en compte que Jornet ha fet l'escalada en estil lleuger: sense fer servir l'oxigen artificial ni les cordes fixes, d'una sola tirada i sense xerpes. Una proesa en tota regla.

Cim a mitjanit