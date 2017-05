Campiones eternes

Diumenge passat les Barberà Rookies van afegir un altre títol al seu extens palmarès en vèncer clarament les Terrassa Reds en la final de la LNFA femenina. Les vallesanes, que són, amb diferència, les grans dominadores del futbol americà femení estatal, ja sumen sis lligues i set copes. Només Las Rozas Black Demons va ser capaç de trencar la seva hegemonia, l'any 2015. “Estem en la competició femenina des del principi i no hem deixat de treballar. Tenim les coses molt clares i ara, a més, treballem la base. Tot plegat ens dona un clar avantatge sobre la resta d'equips”, explica Roberto Torrecillas, entrenador ajudant i vicepresident del club. Enguany en la LNFA femenina han competit cinc equips, tots catalans: a més de les Barberà Rookies i les Terrassa Reds, les Barcelona Búfals, les Badalona Dracs i les Pioners de l'Hospitalet. “En anys anteriors també hi havia equips d'altres zones, com Madrid i Aragó, però ara només queden equips de Catalunya”, confirma Roberto Torrecillas.

La superioritat de les Rookies aquesta temporada ha estat total: no han perdut ni un sol partit. I la final no ha estat cap excepció. Les Terrassa Reds, que per primer cop eren finalistes, van aguantar l'empenta de les campiones durant el primer quart, que, tot i així, va acabar amb un avantatge de 7-0. En tot cas, quan les Rookies van arrencar van imposar-se sense problemes. La quarterback de Barberà Mònica Rafecas (amb sis passades de touchdown) va ser escollida MVP del partit, que va acabar amb un concloent 46 a 8.