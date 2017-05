Travessia sense horitzons

En el món s'han assolit infinits límits amb què l'espècie humana s'ha conformat a assumir i no tractar de furgar més enllà de l'hermetisme i aureola que protegeix un descobriment. No obstant això, n'hi ha d'intrèpids i aventurats que decideixen somiar, pensar més enllà, i s'atreveixen a desfer-se de les cadenes de la por i el coneixement i posar a provar la finitud dels horitzons, dels cims, dels murs i inclús dels anhels d'un mateix. El nedador paralímpic Miguel Luque, juntament amb l' alpinista doble ascensor de l'Everest, Sergi Mingote, són els enèsims tossuts que volen plantar cara als seus propis límits un cop més.

Els dos destacats esportistes paretans s'uniran la primera setmana de juny per creuar ni més ni menys que l'estret de Gibraltar (14,4 quilòmetres) per promocionar l'associació vallesana d'inserció social i escolar dels joves amb discapacitats, Apindep. “Estem molt il·lusionats que esportistes d'elit com aquests donin a conèixer la nostra feina d'aclamar el valor de les persones discapacitades”, va assegurar ahir la gerent de l'organització, Mercè Llauradó.

La gesta dels dos catalans, que tindrà el patrocini de Cola Cao, pretendrà demostrar que l'esport inclusiu desconeix els límits i alhora servirà perquè Luque i Mingote es retrobin en una cita d'efemèride, que coincidirà amb el quinzè aniversari del seu ascens a la Via Ferrata de Centelles.

La travessia, que tindrà una distància d'entre 18,5 i 22 quilòmetres des de l'illa de Tarifa fins a Punta Cires (Marroc), no serà pas bufar i fer ampolles per les condicions que imposen els corrents marítims, que poden arribar a superar fins i tot els 3 nusos (5,5 quilòmetres) en el mar de l'Estret sempre que es compleixin unes òptimes condicions atmosfèriques. Alhora, també dependran molt de la temperatura de l'aigua, que pot oscil·lar entre els 15 i 23 graus amb un lleuger risc de patir hipotèrmies. No obstant això, Luque i Mingote, que encararan el repte fent relleus de 30 minuts segons marca la normativa, hauran de completar-ho en menys de set hores per no crear dubtes i tenir garanties d'èxit.

Entre les accions socials, hi ha previst la venda de casquets de bany per recaptar fons i es farà un clínic obert al públic el 26 de maig a la piscina de Parets del Vallès, on una vintena de joves discapacitats faran un simulacre de la fita dels esportistes.