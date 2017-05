El Catgas mou fitxes

Quedaran ben poques cares conegudes a Santa Coloma per a la temporada vinent. El Catgas, que diumenge va dir adeu a la temporada després de caure en el tercer partit de l'eliminatòria de quarts de final del play-off contra l'Inter, farà una neteja de cara important per al curs que ve. Ahir l'entitat colomenca va confirmar la no continuació de cinc jugadors més: Corvo, Sepe, Lucas Moreira, Sergio González i Esteve Plana. Tots cinc se sumen a la baixa ja sabuda de Dani Salgado, un dels grans emblemes de l'entitat, que ja va explicar fa un parell de setmana els motius del seu comiat.

Cada jugador és un cas. Pel que fa a Lucas Moreira, que va arribar a Santa Coloma procedent del Jumilla murcià i que és propietat d'El Pozo, la cessió del jugador acaba i el club no ha volgut prolongar la relació. Diferent és el cas de Sepe, un dels capitans i homes forts de la plantilla, que diu adeu després de cinc temporades magnífiques. L'entitat i l'entorn del jugador no s'han posat d'acord en les negociacions; el Catgas, segons va informar el club ahir, li va oferir tres anys de contracte i el jugador no ho va acceptar perquè la seva voluntat era signar per només un any. La contraoferta de l'entitat colomenca va ser de dos anys, però Sepe tampoc ho va acceptar i ha decidit marxar a l'Aspil Vidal Ribera Navarra, un dels molts pretendents que han temptejat el jugador de Baró de Viver.

Més tranquils han estat els comiats del porter Esteve Plana, de l'ala pivot Corvo i del madrileny Sergio González. Esteve ha estat un complement del porter titular Prieto en un darrer curs en què només ha jugat dos partits de suplent. El manresà Carles Corvo, de 34 anys, també acaba el contracte aquest estiu i les dues parts han decidit continuar cadascuna pel seu camí. “Ha estat una llàstima no acabar la meva etapa al club accedint a les semifinals de la lliga, però ho vam tenir molt a prop. Tot i això, me'n vaig amb la convicció que he fet un bon final de temporada i content de la meva etapa al club”, va dir ahir Corvo al web del club colomenc. El manresà acabarà la seva carrera esportiva al Manresa de la segona divisió B, un conjunt que està fent un projecte molt ambiciós per pujar de categoria.

Sergio González tampoc continuarà vinculat al Catgas. El jugador madrileny, que va arribar fa un any a Santa Coloma, ha fet un bon any però no continuarà al club. D'Itàlia han arribat ofertes per a Sergio, que acabava el contracte aquest estiu, i també ha arribat la xifra de diners per pagar la clàusula de rescissió de Maxi Rescia. Segons han anunciat diversos mitjans, el Pescara italià, club d'on provenia el campió del món, ha pagat els diners per aconseguir els serveis del jugador.

En el capítol d'altes per al curs que ve, el Catgas ja va anunciar fa uns dies l'arribada del brasiler Ximbinha i aquesta mateixa setmana anunciarà dos noms més.