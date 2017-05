Lewis Williams i Ricardo Martinera, pendents del “múscul econòmic”

El camí de Ricardo Martinera i Lewis Williams a la UE Santboiana no s’aturarà la temporada que ve, després que aquesta hagi acabat amb l’objectiu d’arribar a la semifinal de la divisió d’honor acomplert i amb el premi afegit del títol de copa. Els bons resultats, a més de confirmar que aquesta és la línia a seguir, han despertat l’optimisme a Sant Boi. Haver pogut aixecar un altre títol deu anys després és, sens dubte, una gran notícia per a un projecte, el de Martinera i Lewis, pensat a llarg termini.

Com serà la Santboiana de la temporada que ve? Continuaran els jugadors clau? En marxarà algun? Hi haurà fitxatges importants? El director esportiu i l’entrenador del club degà estan en espera de saber de quins recursos disposaran per construir la nova plantilla. “Tot dependrà del múscul econòmic que tinguem”, reconeix Martinera a aquest diari. “Si entren més diners, podrem aspirar a jugar la final. Si no, la semifinal continuarà sent l’objectiu”, afegeix el Maño. En tot cas, el bloc de gent de casa, si no hi ha cap sorpresa, continuarà. I pel que fa als sis jugadors neozelandesos, els únics professionals de la plantilla, cada cas és diferent. Res no fa pensar que Afa Tauli, un dels capitans, deixi de vestir de blau cel. Líder, dins i fora del camp, el número 8 es troba a Sant Boi com a casa seva des que hi va arribar, l’any 2012. En canvi, se sap segur que no continuaran Sam Sturgess i Matenga Baker, mentre que Liam Mitchell, Brad Truesdale i Ethan Woodmass encara no han decidit el seu futur. La possibilitat de tornar a jugar al seu país podria allunyar-los de la Santboiana. Sigui com sigui, durant el pròxim mes de juny al Baldiri Aldreu esperen respostes, i recursos econòmics, per començar a a construir la plantilla 2017/18.