Dumoulin, irreductible

Tom Dumoulin (Sunweb) va poder arrencar alleugerit una altra pàgina compromesa del calendari i ja tan sols n’hi queden dues per convertir-se en el primer neerlandès de la història que guanya el Giro. Ahir va mantenir el lideratge i els 31 segons de diferència amb Nairo Quintana (Movistar) en una jornada perillosa amb cinc ports, dos de primera, en només 137 quilòmetres. El propietari de la maglia rosa va tenir temperament davant les accelerades del colombià i fins i tot força i confiança per refredar l’ofensiva que patia atacant.

Per completar la graduació en una gran volta, al de Maastrich li falta aprovar dos exàmens muntanyosos amb la tranquil·litat que, si li calgués recuperar un temps raonable, ho podria fer en la contrarellotge de diumenge, un terreny en el qual és superior als rivals. El menú d’avui inclou dos ports secundaris abans de l’ascens al Piancavallo, de primera categoria, on hi haurà la meta.

L’altre triomfador de la jornada va ser Tejay van Garderen (BMC). El nord-americà va batre Mikel Landa (Sky) en el duel final a Ortisei. El basc va tornar a quedar a les portes de la victòria, com li va passar dimarts després d’haver estat tot el dia al capdavant de la cursa i haver-se mogut perfectament per escapar-se fins a la meta.

La jornada va seguir l’esquema previst i les hostilitats van començar en els primers i únics quilòmetres plans. Rosskopf (BMC), Rosa (Sky) Boaro (Bahrain), i Berhane (Dimension Data) van obrir la caixa dels trons i ben aviat s’hi va afegir una quinzena de corredors més amb ganes de protagonisme puntual i, en el millor dels casos, aspirants a l’etapa, com els mateixos Van Garderen i Landa. Per la seva part, el Movistar hi va situar Anacona i Amador, en un moviment estratègic clar d’impulsar Quintana si era capaç de desempallegar-se de Dumoulin en algun tram. Els escapats es van disputar els punts del Pordoi (Rosa) i el Valparola (Fraile) i intentaven mantenir una distància suficient amb el pilot. Al següent port, el Gardena, el grup capdavanter es va reduir a set unitats i en les rampes inicials del darrer obstacle, el Pontives, Van Garderen i Landa es van escapar i es van entendre per acabar disputant-se l’etapa a l’esprint final, en què el nord-americà va ser superior.

Quintana, contra un mur