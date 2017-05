Roland Garros a mida

Si l’any passat la incògnita sobre qui seria el vencedor de Roland Garros planava sobre les pistes de París, aquest es pot confirmar que el favorit número u torna a ser Rafa Nadal. El mallorquí, el millor jugador en la història d’aquest torneig, en el qual acumula nou títols, arriba en bona forma a la seva cita preferida. Després d’un inici de temporada sense cap trofeu –va perdre les finals de l’obert d’Austràlia, Acapulco i Miami–, Nadal ha reviscolat amb l’arribada de la terra batuda, superfície en què ja ha guanyat els Masters 1.000 de Madrid i Montecarlo i el Barcelona Open Banc Sabadell. Només l’austríac Dominic Thiem, en els quarts de final del Masters 1.000 de Roma, l’ha aconseguit superar sobre aquesta superfície.

A Nadal també l’afavoreix el mal moment que travessen els jugadors que, suposadament, haurien de ser els seus màxims rivals a París. Amb la baixa de Roger Federer, que va ser el millor jugador a l’inici de temporada, ni Andy Murray ni Novak Djokovic, els dos primers caps de sèrie, arriben a la cita en el seu millor estat de forma. El serbi defensa el títol de l’any passat, però no guanya cap trofeu des del primer torneig que ha disputat aquest temporada (Doha) i la seva singladura en terra batuda està sent més aviat discreta, amb només una final disputada –a Roma, en què va perdre contra l’alemany Alexander Zverev– en tres tornejos. El mateix Djokovic reconeix que Nadal és el principal favorit per guanyar el títol. “Ha estat, juntament amb Federer, el millor d’aquesta temporada, els seus resultats han estat excel·lents. El nivell de tennis que mostra és molt alt. A més, juga en la seva superfície favorita i tindrà molta confiança”, admet el jugador serbi. Per a Djokovic, Roland Garros arriba en moment de canvis. Després d’unes setmanes sense equip tècnic, el serbi jugarà el segon Grand Slam de l’any amb l’exjugador Andre Agassi com a entrenador. L’acord entre tots dos és, de moment, només per a aquest torneig, i segons l’entesa que tinguin podrien allargar la seva relació.

Andy Murray evitaria tant Nadal com Djokovic fins a la final, però ara mateix això és el que menys ocupa el pensament de l’escocès. Tot just es recupera d’una malaltia –la tercera que té aquest any– i la seva màxima preocupació és recuperar la forma per afrontar dues setmanes de partits que es poden allargar als cinc sets. I és que a Roma ja va donar mostres de cansament amb poca estona de joc. “Diumenge em vaig trobar malament, i vaig estar indisposat alguns dies. Però ara estic millor, avui m’he entrenat i m’he sentit bé”, deia divendres.

Per la seva part, Nadal es mostra confiat a fer un bon torneig després de la retirada en la tercera eliminatòria de l’any passat a causa d’una lesió al canell: “Estic competint a un bon nivell, no he tingut alts i baixos i he perdut pocs partits. A més, en els cops de dreta he tornat a millorar.” Com en el cas de Nadal, també s’espera un bon rendiment de Dominic Thiem i Alexander Zverev, dos dels jugadors més competents durant la temporada de terra.

Marcel Granollers i Alber Ramos seran els únics catalans del quadre masculí. El primer debutarà contra Djokovic, jugador a qui no ha guanyat en els tres partits en què s’han enfrontat, mentre que el segon jugarà contra el romanès Marius Copil, provinent de la fase prèvia.