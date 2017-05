Toca el cel

Entre les quatre i les cinc de la matinada d’ahir dissabte, hora catalana, Ferran Latorre va trepitjar el cim de l’Everest i es va convertir en el primer alpinista català a escalar els catorze vuitmils principals del planeta. L’osonenc havia fet els tretze anteriors sense oxigen embotellat, però ahir va reconèixer que n’havia fet servir en els últims metres de l’ascensió. “Ho he intentat sense, però veient el mal temps que feia i que jo tampoc no estava al cent per cent, finalment he optat per utilitzar oxigen artificial. Volia assolir el cim de l’Everest tant sí com no. Ja hi havia estat sis vegades [hi havia assolit una altitud màxima de 8.650m, a la cara nord] i he pogut tancar el projecte. Soc molt feliç, i això és el que compta”, explicava Latorre a Catalunya Ràdio ja des del camp 4 (7.900 m), al coll sud, on va arribar i va descansar unes cinc hores després d’haver fet el cim.

El seu objectiu era inscriure el seu nom en la llista d’alpinistes que han pogut escalar tots els vuitmils sense oxigen artificial, que obre l’il·lustre tirolès Reinhold Messner. Abans que Latorre marxés al Nepal només ho havien aconseguit quinze persones en tot el món, però l’11 de maig es van incloure dos noms més en la llista després que el matrimoni italià format per Nives Meroi (segona dona que ho aconsegueix) i Romano Benet va fer a l’Annapurna (8.091 m) l’últim que li quedava. Aquest mes també han escalat el seu últim vuitmil l’eslovac Peter Hámor (Dhaulagiri, 8.167 m) i l’iranià Azim Ghychisaz (Lhotse, 8.516 m), tot i que el primer va fer l’Everest amb oxigen i amb el segon hi ha dubtes que fes el Manaslu (8.163m) sense oxigen.

D’aquesta manera, Latorre es converteix en el 38è alpinista de tota la història que trepitja el cim de tots els vuitmils, amb oxigen artificial o sense. A més, en el seu palmarès també hi figura un vuitmil secundari, el Shisha Pangma Central (8.008 m), que el 1992 va escalar amb la lleidatana Araceli Segarra, la primera dona catalana que va fer cim a l’Everest (1996). Latorre es va mostrar visiblement emocionat en una connexió amb RAC1: “He rebut tant suport de tanta gent que emociona molt. [...] Al cim he pensat primer en la meva nena, la Clara, l’única raó real d’existir. Espero que estigui orgullosa del seu pare.”

Mal temps “de veritat”

Latorre havia arribat divendres, amb molt mal temps, al camp 4 de l’Everest. Hi va descansar unes hores i, cap a les sis de la tarda, hora catalana, va començar l’atac definitiu al cim. Va sortir acompanyat del francès Yannick Graziani, l’austríac Hans Wenzl i el xerpa Dawa Sange. Segons el seu propi relat, el temps era inicialment prou bo, però al cap de poc ja va canviar, com havia passat divendres en l’ascensió entre els camps 3 (7.200 m) i 4. “Des del coll sud hem sortit amb bon temps, però al cap d’una hora ha començat a nevar una mica i es veien núvols a l’horitzó. He pensat que es reproduiria el mateix temps que ahir, i així ha passat. Al cim el vent devia ser de 50 km/h, que no és gaire agradable”, explicava Latorre a Catalunya Ràdio. “És el primer vuitmil que pujo amb mal temps de veritat. Només penses a pujar, a fer un pas rere l’altre i que passin les hores. A dalt del cim ha fet un fred horrorós.” A 8.500m d’altitud, Graziani, que no va voler fer servir oxigen artificial, va girar cua cap al camp 4 acompanyat del xerpa Sange. Latorre va continuar i a l’aresta va coincidir amb sis alpinistes indis que baixaven del cim: “Hi havia poca gent avui, però hem coincidit tots a la mateixa hora a l’aresta final, i això m’ha fet perdre potser una hora de temps.” L’osonenc va superar el graó de Hillary i va confirmar el canvi de fesomia d’aquest obstacle, l’últim abans de fer cim, a causa del fort terratrèmol que hi va haver el 2015: “He quedat al·lucinat, perquè sabia més o menys on estava, però no el reconeixia gens. Tenia dubtes, però efectivament l’he escalat i era el graó de Hillary.” Un cop al cim –confirmat quan va arribar al camp 4, ja que el dispositiu de localització que portava el va situar a una altitud màxima de 8.812 m–, va reconèixer que no havia tingut l’oportunitat de disfrutar-lo, perquè de seguida va iniciar el descens i perquè pràcticament no va veure res: “Hi havia un mar de núvols immens. He estat dins la boira tota l’ascensió i només ha fet bo a l’aresta final. Hi hauré de tornar per fer bones fotografies, com a mínim.” Latorre va concloure mostrant l’orgull d’haver completat el repte: “Ha estat una ascensió feta força al límit, però estic content d’haver posat els peus al cim de l’Everest.” L’osonenc va arribar sol al camp 4, on unes hores més tard es va retrobar amb Hans Wenzl, que finalment va fer cim sense oxigen artificial.

L’Annapurna, el primer