Els penals fan justícia

El vestidor del Barça Lassa es mereixia una alegria. Després d’una temporada convulsa farcida de lesions, contratemps i patacades, els homes que dirigeix Andreu Plaza necessitaven un triomf balsàmic i omplir-se d’arguments per rebatre les males llengües que ja auguren una tercera temporada consecutiva en blanc per a la secció. S’hauran d’esperar a posar la creu al jove conjunt blaugrana, que ahir va fer una demostració de força i maduresa per guanyar El Pozo, en els penals, en el tercer i definitiu partit de les semifinals de la lliga. A més, l’accés a la final de la lliga també assegura al Barça un lloc en la propera UEFA Futsal Cup, la màxima competició continental.

El Barça va tenir una inestimable ajuda per guanyar. La sort, que durant tot el curs s’havia aliat amb els rivals, va somriure als blaugrana, que van veure com Andresito, un dels jugadors més talentosos de la plantilla murciana, va relliscar en el segon llançament i va deixar lliure el camí cap a la final per al Barça. Abans, però, els catalans havien suat de valent per mantenir el potencial d’El Pozo a ratlla. El magnífic treball defensiu dels catalans va permetre arribar a la mitja part amb la porteria a zero. I això que els àrbitres van expulsar el porter blaugrana Juanjo per unes mans fora l’àrea. Paco Sedano va aturar el doble penal posterior –abans El Pozo n’havia llançat un a fora– en el preludi d’un període de dos minuts en què el Barça va jugar amb un home menys. El triangle que van formar Aicardo, Adolfo i Rafa López va aconseguir refusar totes les ocasions murcianes en un magnífic desplegament d’habilitats defensives. El premi per al Barça va arribar en forma de gol de Ferrão abans del descans. El brasiler va culminar un contraatac amb un xut potent que va superar el porter murcià Fabio.

Resposta murciana