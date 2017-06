El Barça fa girar la truita

El Barça va capgirar ahir la final de la lliga. Els blaugrana, que partien amb el factor camp en contra, van superar a domicili l’Inter en la tanda de penals i es va adjudicar el primer punt de l’eliminatòria. Primer cop de puny sobre la taula d’un Barça que va fer un duel molt seriós que podria haver sentenciat sense la necessitat de la pròrroga i els penals. Al final, bones notícies per als blaugrana que demà, també a Torrejón, tornaran a intentar assaltar el feu madrileny.

Va tenir una etapa de tempteig i respecte al primer temps. Només Paco Sedano, heroi ahir, va haver d’exprimir-se en els primers cinc minuts de partit. Eren les primeres del repertori que va oferir el porter del Barça. L’Inter trepitjava camp rival però el Barça es va trobar còmode en aquest rol durant el primer temps. I tan bé es va trobar el conjunt blaugrana sobre el terreny de joc que Rafa López, aprofitant un xut de Sergio Lozano al segon pal, va obrir el marcador. La resposta madrilenya la van protagonitzar Darlan i Ricardinho, que van fer lluir un Sedano estel·lar. Els madrilenys no es van mostrar inspirats de cara a porteria, mentre que el Barça guanyava confiança defensiva acció rere acció. Els blaugrana, que van saber desconnectar el brillant joc de quatre dels madrilenys, només van acabar patint alguna angúnia en l’intercanvi de cops que es va produir a les acaballes del primer temps.

En la represa, la tònica va variar poc perquè el Barça va seguir sentint-se còmode a la defensiva. Els homes d’Andreu Plaza arribaven sempre frescos a les ajudes, contundents al tall i expeditius en els un contra un davant les genialitats dels astres madrilenys. I quan la va tenir el Barça, la va ficar. Dyego, de falta, va eixamplar les distàncies en el marcador aprofitant l’únic error del porter Álex en la nit d’ahir. El Barça somreia i aprofitava el mareig de l’Inter, a qui li va costar molt reaccionar al 0-2.

Els madrilenys van estar uns minuts desdibuixats però, poc a poc, van recuperar l’alè. I es va tornar a ficar en el partit gràcies al gol de Daniel en l’equador del segon temps a la sortida d’un córner. Va ser una espurna en un bidó de gasolina el gol del brasiler perquè el públic va ressuscitar de nou per presenciar el ressorgir del seu equip. La pressió asfixiant dels locals va exigir moltíssim un Barça que va tenir l’opció de sentenciar a les acaballes; en dues accions gairebé consecutives, Darlan va veure dues grogues seguides i els catalans van disposar de dos minuts de superioritat. L’Inter, farcit de gats vells, va saber gestionar els moments d’angúnia i, per més inri, va aconseguir treure-li la cinquena falta als blaugrana. Tenia 1.20 per intentar empatar el partit l’Inter i ho va aconseguir Rivillos en el darrer sospir.