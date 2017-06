Nadal esborra Thiem

La solidesa infinita de Rafa Nadal (4) va reduir a la mínima expressió l’efervescència de l’austríac Dominic Thiem en una semifinal descafeïnada per la tirania del balear –6-3, 6-4 i 6-0 en dues hores i 7 minuts–i li permetrà lluitar demà per obtenir la seva desena corona de Roland Garros. Thiem havia sotmès Novak Djokovic en els quarts fins al punt de clavar-li un 6-0 de postres i havia derrotat el manacorí a Roma. Però ahir Nadal, que ha guanyat les nou semifinals a París, el va desconnectar. El seu rival serà el suís Stan Wawrinka (3), que va eliminar l’escocès Andy Murray (1) en un duel maratonià que va respondre a les expectatives. Agressiu i amb caràcter, el suís es va revenjar en la repetició de la semifinal de l’any passat per 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3) i 6-1 en 4 hores i 34 minuts de tennis total. Més Stanimal que mai, jugarà la seva segona final a París, on va ser campió el 2015.

A tot drap, l’helvètic va guanyar el primer joc al servei en blanc. Però Murray va disposar de la seva primera pilota de trencament en el tercer joc. No la va convertir. En canvi, el suís no va desaprofitar l’oportunitat i va agafar un avantatge substancial: 5-3. L’escocès va replicar de seguida amb un contrabreak amb un globus estratosfèric. Wawrinka, sempre al límit cercant d’escurçar els punts per no caure en el parany del ritme del britànic, va fallar una dreta paral·lela (5-4). El de Lausana no va encaixar massa bé el cop i va cedir el desè joc en blanc (5-5). Sant tornem-hi. Malgrat tot, es va recompondre i va remar fins al tie-break, en el qual va anar gairebé sempre per sota (4-2) fins que va fer un cop de puny (5-6) i va disposar d’una primera pilota de set que va malbaratar amb un revés a la xarxa. Amb 6-6, el de Dunblane va exhibir-se amb dos globus defensius excepcionals i va gaudir, al servei, de la primera pilota per tancar el primer parcial. Wawrinka va estavellar la restada a la xarxa sobre el segon rival (6-8).

Wawrinka, perseverant

Obstinat, el suís va perseverar en el segon acte. Va consumar el seu segon break–en blanc– en el vuitè joc (5-3). En el posterior, va tancar amb una dreta paral·lela (6-3). La combinació del vigor i l’atreviment de Wawrinka afegit a la flegma britànica excessiva de Murray van desencadenar un parcial favorable a l’helvètic (6-0), que va situar-se amb un 3-0 en el tercer set. Murray va tornar a la terra burxant sobre el servei (3-2) però no va afermar el seu (4-2). En el pitjor moment, però, va ressorgir amb dos trencaments i es va fer seu el set (5-7) enmig d’unes muntanyes russesd’emocions. El quart acte també es va resoldre en el tie-break, però aquest cop el suís va saber gestionar-ne el tram vital. Encoratjat, va humiliar per 6-1 un impotent Murray en el desempat definitiu i va tancar el partit amb un revés marca de la casa paral·lel.

Thiem, esbravat