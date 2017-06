Ostapenko es consagra

Jelena Ostapenko, la 47a del rànquing mundial, ha fet història avui a la Philippe Chatrier aixecant al cel la copa de campiona. Tant per la seva joventut –20 anys– com pel recital de cops guanyadors –54– inversemblants que ha ofert en el seu triomf fabulós per 4-6, 6-4 i 6-3 davant de la romanesa Simona Halep (3), que hauria ascendit al primer lloc de la WTA en cas de victòria però que no ha pogut contenir l’allau de joc i de potència de la primera campiona letona de la història de Roland Garros.

Malgrat que Ostapenko ha arrencat trencant en blanc el servei de la seva rival, Halep ha reaccionat de seguida amb un contrabreak i s’ha endut el primer acte per 6-4. La romanesa ha signat un parcial de 5-0 que li ha permès tancar el primer set a partit del 4-4 i situar-se clarament per davant en el segon amb un 3-0, aprofitant l’ofuscació i el gran nombre d’errors no forçats de la seva rival, que ha seguit jugant a la ruleta russa atacant totes les boles indiscriminadament. Vet aquí, però, que Halep, que fins aquell moment havia sabut gestionar amb intel·ligència el partit i atacant amb determinació el feble segon servei de al letona, ha abaixat pistonada i ha permès a Ostapenko recuperar la moral i exhibir-se, sobretot amb el seu revés (3-4). El tercer break del joc –en blanc– favorable a la letona (4-5) li ha aplanat el camí i ha empatat el partit (4-6). L’enèsim trencament de Halep, ja en el tercer acte (3-1) li ha atorgat un avantatge substancial però no definitiu, òbviament. Amb Ostapenko repartint mastegots a tort i a dret en una pista, mai no se sap. Efectivament, la deixebla de la valenciana Anabel Medina ha netejat la línia amb una restada (2-3). Ostapenko ha seguit repartint llenya i deixant sovint el públic bocabadat, tant per la potència com pels angles que ha obert, sobretot amb el revés. Mentre, Halep, gran recuperadora gràcies a la seva tècnica i la rapidesa en els desplaçaments laterals, s’ha fet un tip de córrer (3-3). A més, li ha clavat un break en el setè joc (3-4). La màquina de fabricar tennis no s’ha aturat i Halep s’ha vist obligada, a contracor, a treure la bandera blanca. Ostapenko, descarada, ha tancat el partit amb un revés paral·lel guanyador.