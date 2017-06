No tot seran flors i violes

El Movistar Inter va empatar ahir la final de la lliga. Tot i la golejada i el dur càstig que els madrilenys van infligir ahir al Barça, l’eliminatòria està empatada (1-1) i ara es trasllada al Palau Blaugrana. No tot havien de ser flors i violes després del triomf dels blaugrana dijous passat en el primer assalt. L’Inter és molt Inter, i ahir va demostrar amb escreix la condició de líder de la fase regular i de flamant campió d’Europa. I això que el marcador reflecteix una realitat que tampoc va existir al parquet de Torrejón, perquè el 6-1 va ser excessiu. “Quan vam començar la final firmàvem tornar a Barcelona havent guanyat un dels dos partits”, va dir Andreu Plaza, el tècnic blaugrana, després del partit. I a aquesta afirmació s’ha d’aferrar el Barça.

La realitat és que l’Inter va mostrar una imatge molt diferent de la del primer partit de la final. Va dur el pes del duel des de l’inici i, com no havia passat dijous, va estar molt fi de cara a porteria. Carlos Ortiz va fer l’1-0 amb una volea espectacular i el Barça, que havia avisat en alguna ocasió aïllada, va anar a remolc durant tot el matx. El Barça va notar la primera diana del capità madrileny, però amb el pas dels minuts va anar agafant responsabilitats i trepitjant camp contrari. El porter Jesús Herrero va salvar el seu equip tocant amb la punta dels dits un xut de Dyego que es va acabar estavellant a una de les fustes de la porteria. El Barça va anar de menys a més, però es va quedar sense premi del gol en el primer temps.

Després de la represa, els blaugrana van seguir empenyent i buscant el gol que empataria el matx. João i Adolfo no van saber batre Herrero en les ocasions més clares dels catalans. Però, quan més ho mereixia el Barça, els àrbitres van assenyalar un penal dubtós que va trencar definitivament el partit. Dyego va bloquejar Rivillos dins l’àrea per facilitar la sortida de pilota al seu company Rafa López. L’ala madrileny va exagerar la caiguda i els col·legiats van decidir xiular la pena màxima. Borja no va fallar, i el partit, molt igualat fins aleshores, es va acabar.

El Barça es desubica