Tamayo proposa l’alternativa al servei dels clubs

Acostar la federació als clubs i oferir-los un servei integral, les 24 hores del dia. Aquesta és una de les principals promeses que fa la candidatura a la Federació Catalana de Tennis (FCT)de Jordi Tamayo Dewinne (Barcelona, 7 de febrer de 1981). “La federació s’ha allunyat dels clubs i s’han tancat les portes de moltes institucions”, assegura aquest advocat, que, al costat d’un equip de professionals provinents del món de l’empresa i de l’esport, demà dilluns s’enfrontarà a les urnes amb qui ha estat el president els darrers cinc anys, Joan Navarro, en unes votacions que es preveuen molt igualades. “La federació ha de ser capaç d’adaptar-se als diferents models de club. Cada territori té les seves necessitats i, d’ altra banda, hi ha clubs grans, petits i mitjans. A més, hi ha dos tipus de gestors en els clubs: els que són propers a les noves tecnologies, normalment més joves, i els que no ho són, més grans. Cal que la federació s’adapti a tot això i que no sigui tan burocràtica”, argumenta.

Si es converteix en el nou president de la FCT, Tamayo situarà una persona al servei dels clubs catalans permanentment. “Serà algú que quan rebi qualsevol inquietud sigui capaç de respondre en un termini màxim de 72 hores. Ja l’hem escollit, però no podem anunciar qui és”, explica. Un altre dels compromisos de l’aspirant és el de l’assessorament financer als clubs, per tal d’optimitzar la seva gestió. En aquest sentit, Jordi Tamayo proposa que la federació funcioni com a central de compres per tal d’abaratir els costos dels materials que necessiten habitualment els clubs (roba esportiva, productes químics per a les piscines, terra batuda…). D’altra banda, Units pel Tennis Català pretén popularitzar aquest esport i augmentar el nombre de llicències intensificant el vincle amb les escoles i creant una llicència amateur.

L’aspirant a la presidència no dissimula les bones sensacions que té abans de la jornada electoral de demà. “Serà una votació molt igualada, sí, però rebem uns inputs molt positius, noto que tenim molta gent al costat”, diu. Tamayo assegura també que ha trepitjat tot el territori català i que ha tingut una molt bona acollida. Un dels que li ha donat suport explícitament és el delegat de la federació a Girona, Joan Pruna. Sigui com sigui, l’enfrontament electoral entre Tamayo i Navarro es decidirà, com en les darreres eleccions, per un marge molt curt. La millor prova són els avals validats per la junta electoral a un i altre candidat: 89, de 118 presentats, a l’actual president, i 84, de 120 presentats, a l’aspirant.