El Barça aixeca una altra copa

El Barça ha conquerit aquesta tarda a Lleó la seva 21a copa del Rei d’handbol en vèncer el Naturhouse de Logronyo (29-34). L’equip blaugrana ha completat una altra temporada farcida de títols: lliga Asobal, copa Asobal, Supercopa i ara copa del Rei. És la quarta copa seguida que aixequen els de Xavi Pascual, que es mantenen intractables en les competicions de l’àmbit estatal.

El triomf no ha estat fàcil ja que els de la Rioja han resistit el ritme del Barça en la primera part (14-14) i en la segona no s’han desenganxat fins els minuts finals. Raúl Entrerríos (7 gols) ha estat escollit com el jugador més valuós de la copa i també ha estat el màxim golejador. N’Guessan (7 gols) també ha estat decisiu en la final amb els seus llançaments. El d’avui ha estat l’últim partit de Lazarov (3 gols).