La quarta consecutiva

La quarta de manera consecutiva, una fita que no havia assolit mai ningú, i la 21a en el seu historial. El Barça Lassa va guanyar la copa en imposar-se en una disputada final al Naturhouse La Rioja, que lluitava per conquerir la que hauria estat la seva primera. El conjunt blaugrana havia guanyat en dues ocasions tres copes seguides, en la ratxa actual, i l’anterior del 1983 al 1985, mentre que l’Atlético de Madrid ho havia aconseguit un cop, del 1966 al 1968. Per sumar la quarta copa consecutiva el Barça va haver de treballar força i fins a la segona meitat no es van poder desfer d’un rival que va creure en les seves possibilitats fins als darrers segons. Raúl Entrerríos va ser escollit millor jugador de la final i en va ser el màxim golejador amb set gols, en un partit on diversos blaugrana es van acomiadar ja que deixen l’equip, com Noddesbo i Lazarov. Aquest darrer va tenir l’honor d’aixecar el trofeu.

El Barça Lassa va comprovar des de l’inici que no seria fàcil, i en la primera acció va encaixar el primer gol i Viran Morros va ser exclòs durant dos minuts. El Naturhouse La Rioja estava molt animat, però els blaugrana van treure profit de l’encert de Thimothey N’Guessan i de Raúl Enterríos –dos gols i dues assistències molt seguits–, per avançar-se per primer cop en el marcador en el minut 6. Dos gols consecutius de Valero Rivera van portar l’avantatge del Barça als dos gols, 5-7, i el canvi a la porteria del conjunt de Logronyo. L’entrada de Gurutz Aguinagalde a la porteria i les seves aturades van mantenir el Naturhouse La Rioja en un marcador ajustat (7-7), tot i que en la porteria blaugrana Gonzalo Pérez de Vargas no tenia el dia, es va passar molts minuts sense fer cap aturada i va finalitzar la primera meitat amb només dues.

El Barça sí que funcionava en atac i amb un parcial d’1-4 va aconseguir un màxim avantatge de tres gols en el primer temps (8-11) després d’un contraatac de Víctor Tomàs. La Rioja es va seguir aprofitant de les seves ocasions i dels desencerts dels blaugrana, i es va apropar novament en el marcador. Es va arribar al descans amb un 14-14 després que el porter del Naturhouse desviés l’últim llançament dels blaugrana, la seva vuitena aturada.

El Barça va fer un bon inici de segona meitat i va tenir encert en atac, va tornar als quatre gols de marge en quatre minuts i mig (14-18), i a la porteria ja que Borko Ristovsky va ocupar el lloc sota els pals i va començar a fer aturades. El Naturhouse La Rioja no es va rendir en cap moment i en els minuts següents es va tornar a situar a dos gols. El partit es mantenia emocionant, ja que el Barça s’avançava i el Naturhouse es tornava a apropar en el marcador. La màxima diferència blaugrana va arribar a quinze minuts del final amb cinc gols d’avantatge, 19-24.

Raúl Entrerríos, MVP