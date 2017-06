Tamayo guanya per 60-94

L’advocat Jordi Tamayo serà el president de la Federació Catalana de Tennis (FCT) després d’imposar-se clarament en la votació que va tenir lloc ahir a les quatre delegacions territorials, per 94 vots a 60, a qui ha estat el president des del 2012, Joan Navarro. Dels 192 clubs cridats a participar-hi, entre les dotze del migdia i les vuit del vespre, 155 van emetre el seu vot –154 van apostar per un dels dos candidats i un va votar en blanc–, és a dir, una participació superior al 80%. En tot cas, Jordi Tamayo podrà començar el seu mandat després de rebre un suport clar a les urnes. “Hem guanyat a tot el territori. Tenim un suport que ens legitima i ara volem treballar, sobretot, pels clubs que no ens han donat la seva confiança”, comentava, després de confirmar la seva victòria, a aquest diari. “Hem fet una feina molt bona durant molts mesos, recorrent el territori, no ha estat una cosa d’un dia per l’altre. Hem escoltat i hem vist que molts clubs volien un canvi”, afegia.

El nou president de la FCT confessava estar “molt il·lusionat” pel desafiament que té davant seu a partir d’ara. “Hem d’aconseguir que la federació sigui pròxima als clubs i als jugadors. I també hi ha l’assumpte econòmic, que és crucial. Des del primer minut treballarem per aconseguir una marca del tennis català”, explicava. Sobre la situació en què troba l’organisme que presidirà ara, Jordi Tamayo no amagava el to crític que ha mostrat durant la campanya. “Econòmicament estem pitjor que fa uns anys. El deute ha augmentat i ara hem de generar recursos. Sabem que s’ha fet una feina, però les solucions no han estat les òptimes”, va etzibar

Per la seva banda, després de felicitar el candidat guanyador, el president sortint, Joan Navarro, el contradeia assegurant que deixa la federació molt millor de com la va trobar. “D’això no en tinc cap dubte. Els pressupostos estan aprovats en assemblea i hi ha un benefici d’explotació”, afirmava. Navarro considera que ha perdut les eleccions en el vot territorial. “Ha estat molt important l’avantatge que ens han tret a províncies”, deia en aquest sentit. “Potser no hem treballat be en les tres delegacions o, senzillament, als clubs els ha agradat més l’altra proposta”, manifestava. Resignat, qui ha estat president de la FCT els darrers cinc anys acceptava la derrota amb fair-play: “No faré oposició. Amb aquesta experiència ja n’he tingut prou. He gaudit molt, tot i les dificultats, i he donat el que pogut. Ara m’han donat vacances, em podré dedicar a la família.”