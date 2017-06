Fi del trimestre sabàtic

El gran Roger Federer ha carregat les piles durant dos mesos i mig sabàtics en què s’ha entrenat sense lesionar-se, “que de vegades en els entrenaments també et fas mal”, ha compartit temps amb la família i assegura que no ha vist tennis tot i que n’ha seguit els resultats. Des que va guanyar la final de Miami contra Rafa Nadal el 2 d’abril no ha jugat cap més partit tret d’un parell d’exhibicions amb Andy Murray. Avui inicia la seva gira exhaustiva sobre herba a Stuttgart i també passarà per Halle abans d’irrompre a l’All England Club de Londres per intentar obtenir el seu vuitè títol a Wimbledon. El darrer el va celebrar el 2012.

En tot el primer semestre del curs només va jugar a Dubai, un aperitiu, i va meravellar en l’obert d’Austràlia i els masters 1.000 d’Indian Wells i Miami (19-1). Ara se sent enfortit i ha anunciat que afrontarà amb plena intensitat la segona part de la temporada. “Ja no hi haurà més descansos. Ja n’he fet prou. Ara mateix soc un campió mundial en els entrenaments”, va dir amb ironia. “Vull ser un campió a les pistes. Per això faré un calendari regular en el segona part del curs. I l’inici del plantejament és el torneig de Stuttgart”, va concloure el geni de Basilea. De moment, Federer fa una clara aposta per la temporada de 28 dies sobre herba, una de les seves superfícies predilectes perquè és un mestre en el joc de servei i volea. L’herba implica velocitat de moviments i de decisions perquè la pilota llisca i obliga els jugadors a flexionar més els genolls per colpejar amb garanties, habilitats que atresora amb naturalitat el suís. No en va, acumula 15 títols en la superfície amb 152 triomfs i 23 derrotes. Avui debuta a Stuttgart en qualitat de primer cap de sèrie. El seu rival en els vuitens serà el veterà alemany de 39 anys Tommy Haas.