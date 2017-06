Adel Mechaal fa un pas endavant a Huelva

El migfondista palamosí Adel Mechaal (New Balance) continua meditant per quina distància decantar-se en el mundial de Londres, el 1.500 o els 5.000 m. La primera aposta, i la del seu entrenador Antonio Serrano, són els 1.500 m. L’atleta empordanès ja havia aconseguit la mínima de participació en el seu debut a Praga (3:35.31) i ahir ho va corroborar amb una victòria incontestable en el míting de Huelva, en què va esmicolar la seva marca personal (3:35.24) i va trencar per primer cop la barrera dels 3:35.00, amb 3:34.70. S’haurà de veure si aquest registre l’acaba de convèncer, tenint en compte que abans de córrer havia declarat que volia baixar dels 3:32 a Huelva o a Barcelona, el 29 de juny.

Inconformista de mena, Mechaal no en tenia prou amb lluitar per la victòria a Huelva. Volia mesurar les seves forces i calibrar quina marca podia aconseguir amb la col·laboració de les llebres. Des del primer moment, la cursa es va plantejar amb dos horitzons diferents: la pugna particular de l’empordanès contra el cronòmetre i la batalla per la segona posició, amb el turc Ilham Tanui Ozbilen al capdavant. Amb la prova totalment trencada, Eduardo Suárez va aplanar el camí de Mechaal fins al pas dels 800 m (1:52.71). A partir d’aquí, el campió europeu de 3.000 m en pista coberta va afrontar les dues últimes voltes en solitari, possiblement un trajecte massa llarg per aspirar a un millor registre. En tot cas, l’atleta del New Balance va rebaixar en més de mig segon la seva marca. També va esmicolar el seu rècord personal l’atleta de la Galera Llorenç Sales (FC Barcelona), que va signar un meritori tercer lloc amb 3:37.21. El seu company de club Marc Alcalà va ocupar el setè lloc amb 3:37.90. Els dos migfondistes blaugrana tenen la mínima mundialista (3:36.0) a l’horitzó.

Mínimes de Chakir i Romeo