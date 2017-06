Un assaig mundialista

Mireia Belmonte va marxar del Ciutat de Barcelona amb tres victòries. Ahir es va imposar en dues exigents curses, les dels 200 papallona i els 400 estils, i dimarts havia estat la més ràpida en els 1.500 lliure.

Ahir va fer gala de la seva condició de campiona olímpica dels 200 papallona i va guanyar una cursa en la que va anar de menys a més i no va ser lider fins l’últim viratge. Poc després també va imposar els galons en els 400 lliure. Precisament són les dues proves on té més opcions de medalla al mundial. Per damunt de tot, la badalonina va quedar satisfeta. Ha competit al just després d’una concentració de tres setmanes a Font Romeu i s’havia pres la cita com una avaluació parcial un mes i mig abans del mundial de Budapest: “Cada vegada que em tirava a l’aigua em sentia millor. He disfrutat nedant i m’ha servit per veure com estava situada a nivell internacional. Estic contenta de com he nedat avui a la tarda. Han estat dues proves dures i molt juntes i he hagut de lluitar bastant en els 400 lliure. I els 200 papallona m’ha servit per veure que estic bé. El treball que s’està fent està bé i ara hem de continuar treballant”, va explicar a la conclusió. I va afegir: “Les proves del matí eren moltes seguides i el temps no era important si no fer-les totes i nedar al més ràpid possible. A la tarda ha estat seguit i ha passat ràpid i crec que ha estat una bona simulació del que pot passar al mundial”. La propera parada de la campiona olímpica serà aquest cap de setmana a Banyoles on competirà en el campionat d’Espanya d’aigües obertes en les proves dels 5 i els 10 km. De tota manera ja va avançar que no buscarà el bitllet pel mundial de Budapest perquè enguany es centrarà en la piscina.

Sjöström, estel·lar