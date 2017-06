Barshim vola fins als 2,38

El saltador Mutaz Essa Barshim, de Qatar, va ser el més destacat dels Bislett Games d’Oslo en guanyar el salt d’alçada amb 2,38 m, un registre que és la millor marca mundial de l’any i que va batre el rècord del míting, que datava de l’any 1989, en poder del mític saltador cubà Javier Sotomayor (2,37). Barshim, medalla de plata a Rio, ho va aconseguir al segon intent i després ja no va provar cap més alçada. La segona posició va ser per a l’ucraïnès Bohdan Bondarenko, tercer a Rio, que en la seva primera prova de la temporada va arribar als 2,29 m.

En els 800 m femenins la sud-africana Caster Semenya va controlar amb autoritat la prova, i es va imposar com i quan va voler amb un registre de 1:57.69. En els 200 m una altra estrella d’aquesta cinquena prova de la Lliga del Diamant, Dafne Schippers, va ser desqualificada. L’holandesa va fer una sortida nul·la però el jutge li va permetre córrer i va acabar primera amb 22.31. Després va ser desqualificada, si bé finalment va ser requalificada de nou.

Una de les proves estel·lars de la categoria masculina, els 1.500 m, va tenir com a guanyador inesperat el britànic Jake Wightman amb 3:34.17, la seva marca personal. Les llebres van sortir al ritme que l’organització els havia demanat per fer una bona marca però els favorits no les van seguir i abans dels 800 m ja estaven soles al davant. La cursa va passar a ser més tàctica i el kenyà Elijah Motonei Manangoi, que tenia la millor marca de la temporada de tots els participants, va intentar controlar la prova però el britànic va sorprendre tothom i es va adjudicar el triomf en una gran recta final. En els 100 metres la victòria va ser per al canadenc Andre De Grasse amb 10.01. El francès Jimmy Vicaut lluitava per la victòria i es va lesionar.

En 3.000 m obstacles femenins va guanyar amb 9:17.27 la kenyana Norah Jeruto, que va superar en els metres finals l’etíop Sofia Assefa (9:17.34). La possibilitat de fer una millor marca es va esvair en el primer pas pel rial, quan la llebre que havia de portar el ritme va seguir per la pista i no va entrar en la zona del rial. Quan se’n va adonar va rectificar però va quedar en l’última posició. Una altra de les anècdotes de la jornada va arribar en la llargada femenina. A la nigeriana Blessing Okagbare-Ighoteguonor, medallista olímpica i mundial, li va caure la perruca que portava quan va aterrar a la sorra en el seu primer salt. Va ser setena (6,48). La victòria va ser per a la nord-americana Tianna Bartoletta amb 6,79 m.