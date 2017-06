“Tothom ho hauria signat”

Després del tercer assalt de la final de la lliga, diversos jugadors de la plantilla del Barça van passar per la zona mixta del Palau Blaugrana per atendre els mitjans de comunicació. Irradiaven una felicitat que feia temps que no es veia a can Barça. Sense voler llançar les campanes al vol ni desfermar l’eufòria, els jugadors sabien que havien fet un pas de gegant per acostar-se al títol de lliga. Fet a la casa, culer de tota la vida i aficionat fidel en moltes nits màgiques del Palau, a Roger Serrano li brillaven els ulls. “Havia viscut molts partits d’aquests però mai com a protagonista. Ha estat impressionant”, reconeixia el gracienc després de la golejada (6-1) del Barça en el tercer partit. Les més de sis mil persones que van omplir el Palau Blaugrana dijous, que van animar, que van ballar i van saltar durant els 40 minuts, van empènyer la plantilla catalana. “Mai havia sentit una sensació així. M’ha costat molt que em desaparegués la pell de gallina”, va reconèixer Andreu Plaza, el tècnic blaugrana.

El primer títol?

Roger, que aquest estiu passat va tornar a can Barça després d’una etapa reeixida a Tudela, se sent una part important d’un projecte que tot just tanca el primer any de vida. “Tots hauríem signat a principi de temporada tenir un 2-1 en contra en la final de la lliga i jugar-nos el títol al Palau Blaugrana i davant la nostra gent”, reconeix l’ala blaugrana.