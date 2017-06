Victòria suada fins al final

La selecció catalana es va imposar ahir a la de Galícia, en un partit corresponent a la Galeuscat Rugby 2017, per un clar 58-37 que no reflecteix la igualtat que hi va haver damunt el terreny de joc del Ripollès RC. Va ser una tarda de calor intensa i de rugbi sense concessions, amb un partit, carregat d’alternatives en el marcador, que no va defraudar a ningú. El quinze de la ginesta, farcit de jugadors menors de 25 anys, va començar molt millor que el seu rival. De seguida, Fede González va signar el primer assaig i Rodrigo Gómez va afegir dos punts més amb un xut entre pals. Com havia promès el seleccionador català, Diego Godoy, el seu equip va fer un joc dinàmic i amb transicions ràpides. Així va ser com va posar el 14-0 a favor seu quan encara no s’havia jugat el primer quart d’hora.

La tarda no podia començar millor, però de seguida es va tòrcer. Com a tot el país, a Ripoll la calor va ser molt intensa durant el dia d’ahir i, per aquest motiu, es va acordar que el partit s’aturés en el minut 20 de cada període per tal que els jugadors s’hidratessin. En aquell moment Galícia ja havia anotat el seu primer assaig, mitjançant Marcos Muñiz, i havia sumat dos punts més amb el xut d’Adolfo Rodríguez. Amb 14-7, i després de l’aturada, els catalans van perdre la concentració i van afluixar en defensa, una circumstància que no va ser desaprofitada pels gallecs, que a la mitja hora s’havien avançat (14-19). Una nova acció de velocitat i coordinació va permetre que Catalunya tornés a agafar avantatge en l’últim tram de la primera part, amb un assaig de Marc Vilà i un xut entre pals de Rodrigo Gómez. Al descans, però, s’hi va arribar amb avantatge visitant (21-22) gràcies a un xut d’Adolfo Rodríguez en l’últim segon.

La segona part va arrencar amb males notícies: nou assaig de Galícia. Tot i que Catalunya va respondre de seguida, una acció culminada per Harvey i el xut posterior van posar un perillós 24-34 al marcador. Les errades de placatge en defensa pesaven massa en l’equip de Diego Godoy; calia un canvi i aquest va arribar, com en la primera part, després de la interrupció en el joc perquè els protagonistes poguessin beure aigua. La gestió des de la banqueta catalana va ser, a partir d’aleshores, molt encertada. Van entrar homes de refresc que van imposar un ritme que els gallecs no van contrarestar. Per això es va passar del 24-34 al 36-34 i, tot i que Galícia encara va tornar a treure el cap amb un xut entre pals (36-37), per això Catalunya va sentenciar en els últims minuts amb accions protagonitzades, especialment, per Guille Ros i Fede González. Galícia va abaixar els braços i el quinze de la ginesta va jugar a plaer fins a L’avantatge final de 21 punts (58-37).