Catalunya referma la seva supremacia a Ciudad Real

La selecció catalana va fer bons els pronòstics i es va imposar amb molta suficiència en una altra edició del campionat d’Espanya de federacions, que es va disputar dissabte a Ciudad Real. És el setè títol consecutiu del combinat quadribarrat des que es puntuen conjuntament les proves masculines i femenines. Catalunya ja va prendre la iniciativa des de la sessió matinal i va formar un magnífic bloc, amb victòries d’atletes ja experimentats com ara Adel Mechaal (3.000 m), Llorenç Sales (1.500 m), Abdelaziz Merzougui (3.000 m obstacles), Pedro José Martín (martell), Esther Guerrero (800 m) i Laura Redondo (martell), i d’altres joves valors de l’atletisme del país, com Ibrahim Chakir (5.000 m) i Sonia Nasarre (400 m tanques). El conjunt català va fonamentar els seu triomf amb 23 places d’honor (vuit victòries, nou segons llocs i sis tercers) i amb 582 punts va deixar el segon classificat, l’equip de Madrid (519) a 63 punts. La pugna per la tercera plaça es va resoldre a favor d’Andalusia (501) per únicament mig punt de diferència respecte del País Valencià (500,5).

Lara, protagonista