Estela, més a prop de Londres

L’escenari, l’estadi olímpic d’Estocolm, i la cita, la sisena reunió de la Lliga del Diamant, convidaven a la gesta, i la velocista vilanovina Estela García Villalta s’hi va quedar ben a prop. L’atleta del València Esports va rebaixar en una centèsima la seva plusmarca catalana en el doble hectòmetre (23.16), però n’hi van sobrar sis per segellar el bitllet per al mundial de Londres (23.10). Tindrà més oportunitats. De fet, la pròxima cita serà el cap de setmana vinent en el campionat d’Europa per equips, que es disputa a Lilla.

Estela Garcia no es va deixar impressionar per la magnífica sortida de la canadenca Crystal Emmanuel, que des del carrer dos li va prendre ràpidament la compensació en el revolt. La vilanovina va cremar tots els cartutxos en la recta final i va ocupar una meritòria cinquena posició en tota una reunió de la Lliga del Diamant. La victòria va ser per a la velocista de Costa d’Ivori Murielle Ahouré, que amb prou feines va poder superar per una centèsima (22.68) la canadenca Emmanuel, que va establir una nova marca personal. L’alemanya Rebekka Haase (22.76) i la veterana búlgara Ivet Lalova-Collio (22.82) també van quedar davant de l’alumna més avantatjada de Ricard Diéguez, que ja es presentava a la cita amb uns prometedors 23.18, acreditats en la jornada final del campionat de clubs.

De Grasse (9.69), amb vent