El Barça Lassa té avui (21.30 h, Esport 3) la segona oportunitat d’alçar la lliga 2016/17 i trencar dos anys consecutius de sequera. La primera la va desaprofitar dissabte al Palau Blaugrana davant d’un públic entregat però amb un Inter que va ser millor. Ho va reconèixer el vestidor blaugrana amb Andreu Plaza al capdavant, però l’equip ja s’havia guanyat, com a mínim, un segon match ball gràcies a la golejada de 6-1 del tercer partit de la sèrie final i la victòria a domicili en el duel inaugural. Avui, amb l’eliminatòria empatada a dos punts, és un tot o res a Torrejón de Ardoz, on el Barça no pot pecar de novell, tal com va passar dissabte al Palau. “Hem tingut por de guanyar. Ens ha pesat la responsabilitat i l’ansietat”, reconeixia el tècnic blaugrana.

És l’hora dels valents. “Dir valents considero que és espolsar-se l’angoixa, que no ens cremi la pilota. Dissabte vaig notar que la deixàvem anar abans no ho faríem en un altre partit. Buscàvem situacions còmodes quan podríem arriscar. Això ens perjudica amb l’Inter, perquè necessitem fluïdesa, tenir desimboltura”, analitzava Andreu Plaza després del quart partit de la sèrie. “Un equip campió confia en les seves virtuts en els moments complicats. Crec que dissabte ho vam fer i en el cinquè partit ho hem de repetir”, reflexionava Jesús Velasco, el tècnic del Movistar Inter, després del partit al Palau. “Quan estàs contra les cordes has d’arriscar i la grandesa d’aquest esport t’acaba situant al teu lloc”, hi afegeix el tècnic, que té l’opció de guanyar la quarta lliga consecutiva amb el conjunt madrileny.

El físic, factor clau?