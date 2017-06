La Granollers Cup, a punt

Granollers escalfa motors per rebre d’aquí a una setmana una munió de joves arribats d’arreu del món per competir en un esdeveniment que traspassa fronteres i que va molt més enllà d’un torneig merament esportiu. La sala de plens de l’ajuntament va ser l’escenari de l’acte de presentació en què es van començar a desgranar les xifres d’una nova edició de la Granollers Cup, que aplegarà prop de 5.000 jugadors de 352 equips provinents de 16 països de quatre continents. La cerimònia inaugural serà el 28 de juny i, en quatre dies, del dijous 29 al diumenge 2 de juliol, es disputaran més de 1.100 partits repartits en 16 pistes diferents de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès.

Respecte a l’any passat, hi ha hagut un petit retrocés quant a participació, s’ha passat de 376 equips a 352, però en tot cas s’ha estabilitzat per sobre dels 347 del 2015, quan es va trencar per primer cop la barrera dels 300 conjunts. En tot cas, Josep Pujadas, president del BM Granollers, va ressaltar l’increment de la participació femenina (140 equips), que el situa en un 40% del total. En aquest sentit, destaca la representació noruega, amb més equips femenins que masculins entre els 53 que competiran a Granollers. Finlàndia o Colòmbia, que no hi van ser l’any passat, s’afegeixen a la llista, i hi tornarà a haver representació d’Alemanya, Suècia, el Marroc, França, Dinamarca, Portugal, Suïssa, el Canadà, Islàndia, Corea del Sud, Rússia, Israel i de diverses zones de l’Estat espanyol. De Catalunya, hi haurà 176 equips. Unes xifres espectaculars que converteixen la cita en un esdeveniment ludicoesportiu únic al sud d’Europa. Moltes de les estrelles del futur de l’handbol internacional, amb joves de les categories alevina, infantil, cadet, juvenil i júnior, jugaran de ben segur per les pistes vallesanes durant la setmana vinent.

Mørk i Solé, padrins