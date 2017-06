“Els èxits de veritat costen una vida aconseguir-los”

L’alpinista vigatà Ferran Latorre va rebre ahir l’escalf de la seva ciutat d’adopció amb un sentit homenatge a l’ajuntament de Vic, presidit per l’alcaldessa, Anna Erra; el regidor d’Esports, Titi Roca, i el president de la Unió Excursionista de Vic, Jaume Anglada. Davant de familiars i amics de la comarca i de Barcelona, Latorre va dir que “els èxits de veritat costen tota una vida aconseguir-los”. “Podria haver fet millor les coses, però hem d’estar contents del que hem aconseguit en la vida”, va opinar l’alpinista, rebut a la casa consistorial amb un pilar dels Sagals d’Osona i amb un passadís d’honor fet per membres de la Unió Excursionista Vic, Erra i regidors alçant piolets.

Anglada va parlar del projecte de Latorre: “El primer cop que va trepitjar un vuit mil era el 1992 en estil alpí, això ja és un indicador de com fa les coses.” El president de la Unió Excursionista de Vic va destacar els principis que defineixen Latorre, com ara “la valoració de l’esforç, del «no tot s’hi val» i de l’altruisme desinteressat”. Latorre es va emocionar en parlar de Vic: “És la ciutat que m’ha acollit com un nen i que vull que sigui la meva ciutat per sempre.” “Del que estic més orgullós és de les complicitats que he arribat a crear” en els 18 anys i un mes des que va coronar el primer vuit mil. Va tenir paraules d’agraïment a tothom que l’ha ajudat i, en un to polític, va concloure: “Necessitem gent amb coratge per fer que aquest país pugui votar.”