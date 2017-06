Arroyo nedarà els 5 km en el seu segon mundial

Antonio Arroyo (Mediterrani) serà l’únic representant català en la competició d’aigües obertes del campionat del món de Budapest, al llac Balaton entre el 15 i el 21 de juliol. D’aquesta manera, la nòmina de nedadors en aigües obertes als principals esdeveniments de l’escena internacional continua sota mínims, en consonància amb la dinàmica de l’equip espanyol, que a Hongria només hi desplaçarà dues nedadores –Paula Ruiz (CN Mairena) i María de Valdés (Fuengirola)– a part d’Arroyo.

El nedador de Viladecans va obtenir el bitllet per a la seva segona cita mundialista gràcies a la victòria en el campionat d’Espanya, que es va celebrar a Banyoles el cap de setmana passat. Arroyo va acreditar un temps de 53.57.8 i va superar per quatre segons Pol Gil (CN Vallirana), que va ocupar el segon lloc. Arroyo tenia assegurada la presència a Budapest perquè anteriorment la federació espanyola ja l’havia convocat per al mundial en piscina per a la prova dels 1.500 metres lliure.

El català forma part del grup d’entrenament del francès Fred Vergnoux i recentment ha fet una estada de tres setmanes a Font-romeu. A Hongria aspira a superar el rècord d’Espanya dels 1.500 de Marco Rivera (14:57.47), que data del mundial de Roma, en plena era dels banyadors de poliuretà, o com a mínim acostar-s’hi. “M’agradaria classificar-me per a la final dels 1.500 metres i això implicaria baixar dels 15 minuts”, explica el català, que va firmar la tercera millor marca espanyola de sempre fa només dos mesos en l’obert Primavera de Pontevedra (15:04.64). Arroyo ja havia deixat entreveure el potencial com a fondista en la categoria júnior, en la qual es va penjar el bronze dels 1.500, i la plata dels 800 en l’europeu d’Anvers del 2012.

Pel que fa a la prova d’aigües obertes, la divisa amb optimisme, encara que és conscient que “pot passar de tot”. En el seu debut mundialista a Kazan, el 2015, va oferir una bona actuació i va quedar desè (55.24.6), cosa que li va servir per millorar la setzena posició aconseguida en el campionat d’Europa de Berlín (2014). Arroyo valora positivament les sensacions després dels entrenaments en altura. “Em trobo bastant bé. He registrat marques acceptables i les sensacions han estat positives. Una de les dificultats quan et llances a l’aigua després d’una concentració en altura és que costa arrencar i anar de pressa d’entrada.”