Alemanya exhibirà múscul

En absència de Rússia, que encara no té llum verda per competir en els campionats tutelats per la IAAF, el poderós combinat alemany és el gran favorit per recuperar el ceptre en l’europeu de seleccions, que es disputa aquest cap de setmana a Lilla. De fet, des que aquesta competició va adquirir el format actual, amb classificació conjunta en categoria masculina i femenina, els títols se’ls han repartit la selecció russa (2010, 2011, 2013 i 2015) i l’alemanya (2009 i 2014). En els anys olímpics aquest campionat no s’organitza.

L’equip germànic té els seus punts forts en la seva magnífica nòmina de llançadors, liderats per colossos com ara Thomas Röhler (javelina), David Storl (pes) i Robert Harting (disc). La formació alemanya també és un valor molt fiable en totes les disciplines tècniques i cada cop és més sòlid en les curses de mig fons. El principal rival d’Alemanya és França, per la seva condició d’amfitrió i perquè ha ocupat el tercer lloc en les dues últimes edicions del campionat. Amb els velocistes Jimmy Vicaut i Christophe Lemaitre lesionats, el grans noms dels conjunt bleu són Renaud Lavillenie (perxa), Mahiedine Mekhissi (1.500 m i 3.000 m obstacles) i Mélina Robert-Michon (disc). Amb tot, un dels conjunts a l’alça de l’atletisme europeu és el combinat polonès, que ja es va quedar a les portes del podi a Txeboksari 2015. Els atletes polonesos ja van liderar el medaller en les dues últimes grans cites continentals, l’europeu a l’aire lliure d’Amsterdam 2016 i el de pista coberta, a Belgrad 2017. La seva selecció és molt completa, tot i destacar especialment en els llançaments, amb Anita Wlodarczyk, Pawel Fajdek, Piotr Malachowski i Konrad Bukowiecki, i en proves de mitja distància, amb Adam Kszczot i Marcin Lewandowski com a principals referents. El conjunt de la Gran Bretanya és un altre dels puntals de l’atletisme europeu, però amb el mundial de Londres a l’horitzó no es presenta a la cita amb el millor equip possible.

Vuitè en les tres últimes edicions, l’equip espanyol tornarà a lluitar per mantenir-se en la primera categoria europea i evitar les dues places de descens. Itàlia i Ucraïna van quedar clarament davant d’Espanya a Txeboksari, i en teoria hauria de superar els representants de la República Txeca, Bielorússia, Holanda i Grècia que completen la primera divisió de l’atletisme continental.