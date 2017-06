Blake ensenya les urpes

Sense l’allargada ombra del seu company d’entrenaments Usain Bolt, Yohan Blake (1989) va completar amb la victòria en el doble hectòmetre un altre doblet en les proves de velocitat (100 i 200 m) dels campionats de Jamaica, que es van tancar ahir a Kingston. Blake ja havia signat el doblet el 2016, tot i que després no va poder oferir la seva millor versió en els Jocs Olímpics de Rio. El seu doblet més sonat, però, va ser el 2012, perquè el va segellar després de superar l’intocable llampec de Trelawny, que aquell cop va sucumbir a l’elèctrica gambada de la Bèstia. La doble bufetada de Blake a Kingston va servir perquè emergís el millor Bolt en els Jocs de Londres.

Blake, que ja havia guanyat els 100 m amb 9.90, va rematar la feina ahir en els 200 m després de trencar la barrera dels 200 m (19.97) per primer cop des del 2012. “Ara gaudeixo d’aquest èxit, però ja estic pensant a reprendre els entrenaments i continuar la preparació per al mundial”, va comentar el campió jamaicà, fent honor al sobrenom de la Bèstia, per la seva predisposició als entrenaments. Amb tot, Blake encara és molt lluny dels seus millors registres (9.69 el 2012 i 19.26 el 2011) amb els quals es va postular com l’hereu natural del millor velocista de tots els temps.

A Sacramento, en els campionats dels Estats Units, el títol de 200 m va ser per a Ameer Webb (20.09), que per una sola centèsima va relegar a l’última esperança nord-americana de l’esprint, Christian Coleman (20.10), al segon lloc. Coleman també es va haver de conformar dissabte amb el segon lloc en l’hectòmetre, rere el veterà Justin Gatlin. Tots dos van baixar dels 10 segons (9.95 i 9.98). Absent en els campionats jamaicans i coneixent les marques dels seus rivals, Bolt viatjarà cap a la República Txeca, on té previst fer el seu debut europeu en la Golden Spike d’Ostrava, dijous. El recordista mundial correrà en els 100 m. Bolt, que prepara el seu comiat de la competició per al mundial de Londres, també ha confirmat la presència en la Lliga del Diamant de Mònaco, el 21 de juliol.

Més enllà de la velocitat pura, on dissabte havia destacat Elaine Thompson en l’hectòmetre (10.71), a Kingston també va brillar un altre campió olímpic, l’especialista en 110 m tanques Omar McLeod (12.90), que va signar una nova plusmarca jamaicana i el cinquè millor registre de tots els temps.