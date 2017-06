Sobradament preparades

Jael Bestué (2000) i Maria Vicente (2001) són dos dels valors més preuats de l’atletisme català del futur. Col·leccionen títols i rècords en les categories de formació, i ja reclamen el focus en les proves absolutes. El cap de setmana van ser protagonistes a Getafe, en el campionat d’Espanya de la seva categoria, avui miraran de fer-se notar en la primera jornada del català absolut, a l’estadi Joan Serrahima, i a l’horitzó ja tenen el selectiu mundial juvenil, que es disputa a Nairobi (Kenya), del 12 al 16 de juliol. Bestué, que avui prendrà la sortida en les sèries de 100 m, està convocada en el doble hectòmetre i Vicente, que en el campionat català està inscrita en els 100 m tanques, ocupa el quart lloc del rànquing mundial en heptatló.

Amb 38 anys d’experiència com a entrenador, Ricard Diéguez és qui té cura de guiar la jove velocista del Muntanyenc de Sant Cugat. En tota la seva carrera potser s’ha topat amb dos o tres atletes amb el talent natural de Bestué. “En aquests casos només cal aplicar el sentit comú i no fer coses estranyes. La Jael té l’avantatge de tenir dos molt bons models a seguir, l’Estela Garcia i la Cristina Lara, i es tracta d’aplicar els entrenaments a la seva edat, amb la meitat de volum i d’intensitat”, resumeix Diéguez. “S’ha d’anar pas a pas i fer entrenaments propis a la seva edat. No podem avançar el seu desenvolupament atlètic, però tampoc és qüestió de frenar-lo. La idea és formar una atleta de llarga trajectòria i que no es converteixi en una estrella fugaç”, etziba el tècnic d’origen peruà Álvaro Fernández Dávila, que des del 2006 forma part del grup d’entrenadors de l’ISS l’Hospitalet i condueix la trajectòria de Maria Vicente.

De moment, Bestué ha aconseguit els seus millors èxits en el doble hectòmetre, on l’any passat es va quedar a les portes del podi de l’europeu juvenil. El seu preparador, però, no s’atreveix a dir que aquesta sigui la seva distància ideal. “No podem cremar etapes abans d’hora. Encara no fem entrenaments específics. La preparació és més global, intentant aprofitar les seves qualitats i polir els seus defectes”, explica Diéguez. Amb els 23.71 de Getafe, Bestué s’ha col·locat en el tercer lloc del rànquing absolut, només darrere de les seves companyes d’entrenament, Estela Garcia (23.13) i Cristina Lara (23.22). Tot i els seus bons registres en els 100 m tanques (13.38) i en el triple salt (13,21 m), el futur immediat de Vicente passa per l’heptatló. “Més endavant ja es veurà, però ara ens centrem en les combinades. La Maria és una atleta molt completa i ella gaudeix molt fent l’heptatló. El que li costa més són els 800 m, però ha millorat molt”, ressalta el seu entrenador.

A banda del seu talent i de la seva competitivitat sobre el tartan, Jael Bestué i Maria Vicente han donat mostres d’una gran maduresa per la seva edat, i si la seva trajectòria no es torça estan cridades a marcar tota una època en l’atletisme català. El temps ho dirà.