Des del Serrahima a Londres

La jornada final del campionat de Catalunya i el míting Ciutat de Barcelona, en el marc de l’estadi Joan Serrahima, suposarà avui, si el temps hi acompanya, una bona oportunitat per certificar les marques mínimes per assistir al mundial de Londres. Amb aquest propòsit, prendran la sortida tres migfondistes catalans de primera fila, Marc Alcalà i Llorenç Sales (1.500 m), i Esther Guerrero (800 m). Si el Tribunal d’Arbitratge de l’Esport (TAS) no diu el contrari, ja té la selecció mundialista encarrilada el palamosí Adel Mechaal (1.500 m). L’atleta del New Balance ja ha segellat la mínima dues vegades (3:35.31 a Praga i 3:34.70 a Huelva) i dibuixa una línia clarament ascendent. De fet, Mechaal té l’objectiu de rebaixar ostensiblement la seva marca personal a Barcelona per consolidar les seves possibilitats amb vista al mundial de Londres.

En el rànquing espanyol i per darrere de Mechaal hi figuren Llorenç Sales (3:37:21), que va tenir una molt bona actuació a Huelva, i Marc Alcalà (3:37.90), que va acabar en sisè lloc en l’europeu de seleccions amb molt bones sensacions i amb ganes de continuar progressant a Barcelona. La mínima per assistir al mundial és 3:36.00. L’atleta amb millor marca dels inscrits és el qatarí d’origen marroquí Hamza Driouch (3:33.69).

La banyolina Esther Guerrero (New Balance) és una altra de les atletes catalanes que es pot beneficiar del bon cartell del míting barceloní. “Estic entrenant bé i penso que estic en condicions d’aconseguir la mínima [2:01.00]. Si més no tinc moltes ganes de córrer i que em surti la marca. El nivell de les rivals és molt alt, a veure si surt una cursa neta i tenen ganes de córrer perquè el 800 m és una prova molt tàctica. Per mi el ritme ideal seria passar els 400 m en 57 llargs o 58 pelats”, ressalta la corredora del Pla de l’Estany. L’atleta de referència en aquesta prova és la cubana Rose Marie Almanza (1:57.70).

Souleiman, en 800 m