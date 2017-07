El Barça Lassa se les haurà amb el seu botxí europeu

El Barça Lassa va conèixer ahir al vespre, després del sorteig efectuat al castell de Ljubljana, els set rivals de grup amb els quals s’haurà d’enfrontar per començar a traçar el camí de tornada a la final a quatre de Colònia. El fet més destacable és la presència del Vardar de Joan Cañellas, el seu botxí en les semifinals i flamant campió europeu. “A més del Vardar i el Rhein-Neckar, vigent campió de la Bundesliga, també s’ha de tenir en compte el Pick-Szeged i el Nantes, que no tenen tant nom, però la temporada passada ja van fer una gran Champions. El grup B, a priori, serà més complicat, però els encreuaments seran molt difícils, i per això haurem de fer una gran primera fase per quedar al més amunt possible”, va valorar David Barrufet, el mànager de la secció d’handbol del Barça. Sens dubte, un dels duels atractius per al conjunt català serà contra el Nantes, que als exblaugrana David Balaguer i Eduardo Gurbindo s’hi afegirà aquest curs Kiril Lazarov. El Zagreb, el Wisla Plock i el Kristianstad estan en teoria un graó per sota dels altres rivals.

En el grup B, amb el Veszprém com a cap de sèrie, coincideixen diversos aspirants a la primera posició com ara el Kielce, el totpoderós París Saint-Germain, subcampió d’aquesta edició, i els alemanys del Kiel i el Flensburg. Completen el grup l’Aalborg danès, el Meixkov bielorús i el Celje eslovè. La fase de grups de la Champions començarà entre el 13 i el 17 de setembre.