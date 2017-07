Sis títols per a equips catalans en la Granollers Cup

Les deu finals de cadascuna de les cinc categories en joc (alevins, infantils, cadets, juvenils i júniors masculins i femenins) van posar diumenge el colofó a una nova edició de la Granollers Cup, que durant quatre dies va convertir la capital vallesana i alguna de les poblacions del seu voltant en l’epicentre internacional de l’handbol de base. Prop de cinc mil jugadors de 352 equips provinents de setze països de quatre continents donen la dimensió real a un torneig que ja s’ha guanyat amb tot mereixement el reconeixement dels principals organismes de l’handbol mundial.

El club amfitrió, el KH7 BM Granollers, va accedir a sis finals, però només va poder cantar victòria en la final juvenil masculina. Amb el títol català i espanyol a la vitrina, el conjunt de Bernat Barbany, tot i presentar un equip de circumstàncies per les baixes dels jugadors convocats amb la selecció espanyola, va poder superar la selecció de Corea per 17-14. En les altres cinc finals va caure derrotat. El BM La Roca, en canvi, va sortir victoriós de les dues finals que va disputar. El juvenil femení, que entrena Dídac de la Torre, va assolir el títol per segona vegada consecutiva després de vèncer per un ajustat 12-11 el Savehof suec en un duel que no es va resoldre fins als últims instants. Més clara va ser la victòria de l’equip infantil masculí, que va arribar a dominar de cinc gols el Hapoel Rishon i no es va descompondre quan el conjunt israelià va empatar momentàniament el partit (24-20). Dues de les finals que van perdre els granollerins van ser contra rivals catalans: el júnior femení contra l’OAR Gràcia (18-13) i l’aleví femení contra el Gavà (20-18). Les altres derrotes van ser contra l’Atlético Valladolid en la categoria cadet (21-19) i el Marianistas Saragossa en alevins (23-17). El sisè títol per a l’handbol català va ser per a l’Egara, que es va imposar a l’OAR Gràcia júnior per la mínima (15-14). En l’única final sense presència catalana, la infantil femenina, el Hoybraten noruec va vèncer clarament el Surbadisher alemany per un contundent 17-10.