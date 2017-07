Cristian, la cirera del pastís

“És la millor plantilla de la història del club”, va dir el president del Catgas Energia Santa Coloma, Vicenç Garcia, en la presentació en societat del porter Cristian Domínguez per a les dues temporades vinents –amb l’opció d’una més si tot surt com s’espera–. “És la cirera d’una plantilla que fa patxoca”, hi afegeix Juan Carlos León, gerent del club. L’experimentat porter madrileny, que arriba a Santa Coloma procedent del Benfica portuguès, es mostra molt il·lusionat de tornar a la lliga espanyola i convençut que s’ha fet una plantilla molt compensada. “El club ha fet un esforç econòmic important per tenir una combinació de jugadors joves i altres de més veterans. Ara és el nostre torn per tornar-los la confiança que han dipositat en nosaltres”, va dir el porter madrileny, que, adoptant un perfil cautelós, només va prometre esforç, treball i dedicació. “Ens hem de marcar l’objectiu d’acabar entre els vuit primers. És un objectiu de mínims i després ja veurem com anirà la temporada. Poden passar moltes coses, s’han canviat moltes peces... Ja ho veurem”, va dir Cristian, que es defineix com un “porter molt exigent amb ell mateix”. “El que és clar és que la voluntat és fer un pas endavant. Però no ho podem garantir perquè mires els rivals i tothom està fent grans plantilles; Peníscola, Palma, Xota...”, hi va afegir León, que va subratllar que, amb els fitxatges i les incorporacions dels joves del filial, la plantilla està tancada. A més de ser decisiva sobre el parquet, l’experiència de Cristian ha de servir per ajudar les noves generacions de porters. Compartirà porteria amb el jove Abraham.

