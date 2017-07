Bautista alça la veu, Nadal compleix i Murray sobreviu

Allunyat del focus mediàtic, el castellonenc Roberto Bautista (18) va signar ahir contra tot un top 10 com el japonès Kei Nishikori (9) la gran sorpresa de la jornada a Wimbledon: 6-4, 7-6 (3), 3-6 i 6-3 en tres hores i 21 minuts. Bautista, un treballador del tennis que va fer eclosió tard, arriba per novena vegada als vuitens d’un Grand Slam –la segona a l’All England Club (2015)– i exhibeix de nou la polivalència que li ha permès obtenir títols ATP en terra, herba i pista dura. “Em sento còmode sobre herba”, va declarar abans del gran duel de cops de revés a dues mans.

Bautista va salvar tres pilotes de break en el primer set i va aprofitar una de les dues de què va disposar per marcar la diferència. En el segon acte, en va salvar cinc més i va arribar viu al tie-break, en el qual va ser superior i va tancar amb un parcial de 4-0: del 3-3 al 7-3. El tercer set va ser per al japonès, malgrat que Bautista va disposar de pilota de break en el primer joc quan Nishikori estava una mica estabornit (3-6). En plena efervescència, va trencar, a més, el servei del valencià en el primer torn del quart acte: 0-2. El cop de puny de Bautista, però, li va permetre rescabalar-se: 3-2. El castellonenc va girar definitivament la truita amb el seu tercer break: 6-3. El seu rival en els vuitens serà el poderós croat Marin Cilic (7).

El balear Rafa Nadal (4) continua fi i encara no ha perdut cap set. Ahir va endossar un 6-1, 6-4 i 7-6 (3) al prometedor rus Karén Khatxànov (30), que va sortir una mica espantat però que va exhibir mostres del seu potencial. Els arguments de Nadal van ser un alt percentatge de primers, un revés entonat per preparar els punts i una dreta demolidora per tancar-los. La potència de Khatxànov, jugador que s’entrena a Barcelona a les ordres del tècnic asturià Galo Blanco, va quedar minimitzada pels canvis de ritme del manacorí –sobretot amb el revés tallat i les acceleracions–, que va resoldre el primer set amb tres trencaments –un en contra– i que en va fer prou amb un en el segon acte. El tercer va ser més aferrissat i Khatxànov, que va entrar més dins la pista, va oferir mostres de la seva potent dreta. Amb 3-4 va disposar de tres pilotes de trencament que el balear va aixecar amb penes i treballs (4-4). Amb 5-6, a més, Nadal va salvar una pilota de set amb una deixada i va sobreviure fins al tie-break, en el qual va apel·lar a la seva major experiència. El seu rival en els vuitens a Wimbledon serà el luxemburguès Gilles Muller (16), que mai no havia arribat tan amunt.

En el darrer duel de la central, Andy Murray (1) va reaccionar al talent de l’italià Fabio Fognini (28) salvant cinc pilotes de set en el quart, en el qual va ressuscitar (2-5). L’escocès, obnubilat en algunes fases, va vèncer per 6-2, 4-6, 6-1 i 7-5 i jugarà els vuitens contra l’imprevisible francès Benoît Paire.